Найбільші страхи українців щодо майбутнього – якість освіти і зростання дітей у бідності: опитування

74% українців дуже схвильовані через ризик, що діти будуть зростати в бідності. Ще 84% громадян переймаються через якість освіти.

Про це свідчать результати опитування, яке провела соціаологічна група "Рейтинг".

Під час роботи її автори досліджували, які соціальні питання майбутнього найбільше турбують українців під час повномасштабної війни. Дані порівняли із результати опитування громадян Європейського Союзу.

"Майбутнє дітей – найгостріше занепокоєння українців щодо майбутнього країни", – зазначили фахівці.

Дослідження серед Українців показало, що найгостріше українці сприймають ризик, що діти зростатимуть у бідності. Варіант "дуже схвильовані" обрали 74% опитаних, а "схвильовані" – ще 14%.

"В Україні це питання стоїть значно гостріше, ніж у середньому в ЄС: там дуже стурбовані 40% (порівняно з 74% в Україні)", – додали соціологи.

Також більшість учасників переймаються через якість освіти (85%) та те, що занадто мало людей зможуть "вирватися з бідності" (84%).

Хоча українці турбуються через екологічні проблеми та політичні розколи, в умовах війни ці питання поступаються актуальністю соціально-економічним та гуманітарним, відзначили автори роботи.

Загалом 64% опитаних сказали, що схвильовані зміною клімату, серед них – лише 27% дуже схвильовані. Здебільшого в Україні через цю проблему переймаються молоді жінки.

"У багатьох країнах ЄС кліматична тема має помітніше місце в суспільному порядку денному. У середньому в країнах ЄС 78% відповіли, що переживають через зміни клімату", – кажуть у "Рейтингу".

Як свідчить мапа рівня схвильованості щодо змін клімату, серед країн Європи найбільше цим питанням переймаються в Італії, Франції, Португалії, Іспанії, Греції, Хорватії та на Кіпрі.Опитування проводили впродовж 15-17 квітня 2026 року. Участь у дослідженні взяла 1 тисяча людей віком від 18 років – вони пройшли телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI).

Дані опитування в Україні порівнювали з інформацією з дослідження Special Eurobarometer 559 про країни ЄС.

