По данным опроса КМИС, подавляющее большинство украинцев, или 88%, ожидают перезагрузки центральной власти после войны, до 67% выросло число тех, кто ожидает смены президента.

Источник: опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 7 мая — 3 июня 2026 года

Детали: Социологи при этом подчеркнули, что речь идет именно о периоде после войны. Опросы КМИС, говорят социологи, стабильно показывают, что большинство украинцев выступают против проведения выборов, пока война не закончилась.

Согласно данным опроса, таким образом, если три года назад 73% ожидали перезагрузки центральной власти хотя бы на одном уровне, то сейчас этот показатель вырос до 88%.

Что касается парламента, то число тех, кто ожидает перезагрузки после войны, выросло с 69% до 83%. В случае с правительством — рост с 47% до 74%, в случае с президентом — с 23% до 67%.

Вопрос КМИС: Как вы считаете, после окончания войны для восстановления страны нужно или не нужно перезагрузить и заменить центральную власть — президента, правительство, Верховную Раду? Выберите все подходящие варианты.

Также социологи представили данные о целесообразности перезагрузки после войны на уровне президента в разрезе доверия к нему. В частности, только среди тех, кто полностью ему доверяет, меньшинство ("всего" 33%) ожидают перезагрузки на этом уровне после войны (а большинство, соответственно, — против).

Вопрос КМИС: Целесообразность перезагрузки центральной власти на уровне президента после войны с точки зрения доверия к президенту % считают, что следует провести перезагрузку

Уже среди тех, кто скорее доверяет, большинство (68%) ожидают перезагрузки на этом уровне после войны. А среди тех, кто не доверяет (и скорее, и совсем) – почти все ожидают перемен.

"Эти результаты полностью коррелируют с результатами нашего другого вопроса в апреле — как украинцы видят будущее В. Зеленского после войны. Так, тогда среди тех, кто полностью доверял, 70% хотели бы, чтобы он оставался президентом и после войны, среди тех, кто скорее доверял — уже лишь 28%, среди тех, кто не доверял — 1-2%", — отмечают в КМИС.

Комментируя результаты опроса, исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий сказал, что, с одной стороны, большинство украинцев продолжают доверять президенту Владимиру Зеленскому, он остается легитимным главой государства, и украинцы против проведения выборов, пока война не закончится. А нарративы о его "нелегитимности" из-за отсутствия выборов, хотя и разделяются определенной частью населения (из-за чего угрозы в сфере информационной безопасности сохраняются), но это — лишь меньшинство.

С другой стороны, значительная часть тех, кто ему доверяет, — это условно "государственно ориентированные" украинцы, для которых важно сплотиться вокруг института президента в условиях экзистенциальной войны с Россией.

"То есть они считают, что президента есть за что критиковать (и более остро реагируют, например, на гипотетические нарушения распределения полномочий), но избегают бескомпромиссной борьбы с ним, поскольку приоритетом является выстоять в войне. Но эти же люди уже после войны, в мирное время, хотят видеть президентом кого-то из нового поколения лидеров", — отметил социолог.

Справочно: Собственный опрос КМИС был проведен 7 мая – 3 июня 2026 года методом телефонных интервью во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Всего было опрошено 1000 респондентов, граждан Украины в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на подконтрольной правительству территории Украины.

Формально, при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учётом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% — для показателей, близких к 10%, 1,8% — для показателей, близких к 5%.