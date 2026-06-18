Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не стоит ждать военных действий со стороны Беларуси, и извинился перед Владимиром Зеленским за резкие слова.
Источник: интервью Лукашенко телеканалу "Аль-Арабия" передает "Белта"
Прямая речь: "Возможно, я где-то и переборщил, но это был ответ на его безосновательные заявления: "Да, у нас 500 целей, да, мы знаем, где находится Лукашенко. Мы завтра нанесем удар ракетами, беспилотниками". Я молчал.
Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким давлением, молодой человек, неопытный, он не военный. Возможно, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить".
"Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Возможно, и не стоило, учитывая, что он все-таки воюет. Возможно, мне и не нужно было так резко об этом говорить. Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают".
Детали: Лукашенко добавил, что Владимиру Зеленскому нужно быть осторожнее.
"Тем более он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси, и особенно с моей стороны, каких-либо военных действий ждать не стоит", — добавил белорусский лидер.
Он также отметил, что Зеленскому якобы "нужно успокоиться" и "не провоцировать белорусов".
Что предшествовало:
Командующий Бровди ("Мадяр"), комментируя угрозы со стороны Беларуси, заявил, что военные уже определили 500 целей на территории этой страны. Он также призвал Лукашенко "не лезть в глаза".
Лукашенко отреагировал на это заявление и пригрозил нанести удар по одной "очень серьезной" цели в Украине, координаты которой якобы есть у Минска.
Ранее Зеленский сообщил, что Россия продолжает попытки втянуть Беларусь в войну, в частности, вероятно, с целью проведения операции против одной из стран НАТО.