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Лукашенко заявив, що з боку Білорусі на військові дії чекати не варто, і вибачився перед Зеленським

Категория: Новини / Політика

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не стоит ждать военных действий со стороны Беларуси, и извинился перед Владимиром Зеленским за резкие слова.

Источник: интервью Лукашенко телеканалу "Аль-Арабия" передает "Белта"

Прямая речь: "Возможно, я где-то и переборщил, но это был ответ на его безосновательные заявления: "Да, у нас 500 целей, да, мы знаем, где находится Лукашенко. Мы завтра нанесем удар ракетами, беспилотниками". Я молчал.

Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким давлением, молодой человек, неопытный, он не военный. Возможно, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить".

"Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Возможно, и не стоило, учитывая, что он все-таки воюет. Возможно, мне и не нужно было так резко об этом говорить. Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают".

Детали: Лукашенко добавил, что Владимиру Зеленскому нужно быть осторожнее.

"Тем более он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси, и особенно с моей стороны, каких-либо военных действий ждать не стоит", — добавил белорусский лидер.

Он также отметил, что Зеленскому якобы "нужно успокоиться" и "не провоцировать белорусов".

Что предшествовало:

Командующий Бровди ("Мадяр"), комментируя угрозы со стороны Беларуси, заявил, что военные уже определили 500 целей на территории этой страны. Он также призвал Лукашенко "не лезть в глаза".

Лукашенко отреагировал на это заявление и пригрозил нанести удар по одной "очень серьезной" цели в Украине, координаты которой якобы есть у Минска.

Ранее Зеленский сообщил, что Россия продолжает попытки втянуть Беларусь в войну, в частности, вероятно, с целью проведения операции против одной из стран НАТО.


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