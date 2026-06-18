Прямая речь: "Возможно, я где-то и переборщил, но это был ответ на его безосновательные заявления: "Да, у нас 500 целей, да, мы знаем, где находится Лукашенко. Мы завтра нанесем удар ракетами, беспилотниками". Я молчал.

Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким давлением, молодой человек, неопытный, он не военный. Возможно, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить".

"Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Возможно, и не стоило, учитывая, что он все-таки воюет. Возможно, мне и не нужно было так резко об этом говорить. Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают".