Ключевые моменты:
- В части Одессы 17 июня временно отключат свет
- Света не будет с 08:00 до 18:00.
- Ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ.
- Отключения света также частично затронут Подольский и Одесский районы области.
Не исключено, что среда, 17 июня, станет настоящим испытанием на прочность для жителей Приморского района Одессы. К ранее анонсированному масштабному отключению воды добавляются еще и проблемы с электричеством – район временно останется без двух главных коммунальных услуг.
Как сообщили в пресс-службе энергокомпании ДТЭК, свет выключат утром в 08:00, а вернуть электроснабжение планируют к 18:00. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности энергетиков, которые в это время будут проводить плановые ремонтные работы на сетях.
Помимо Приморского района Одессы, под аналогичные дневные отключения света попадут жители некоторых населенных пунктов в Подольском и Одесском районах области.
Напомним, что параллельно в Одессе будут идти ремонтные работы на водопроводе, из-за чего три района города проведут этот день без воды.
Рекомендуем одесситам заранее сделать необходимые запасы и зарядить гаджеты.