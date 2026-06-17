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Сьогодні, 10:00

У частині Одеси 17 червня відключать не лише воду, а й світло

Категория: Новини / Події

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Ключевые моменты:

  • В части Одессы 17 июня временно отключат свет
  • Света не будет с 08:00 до 18:00.
  • Ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ.
  • Отключения света также частично затронут Подольский и Одесский районы области.

Не исключено, что среда, 17 июня, станет настоящим испытанием на прочность для жителей Приморского района Одессы. К ранее анонсированному масштабному отключению воды добавляются еще и проблемы с электричеством – район временно останется без двух главных коммунальных услуг.

Как сообщили в пресс-службе энергокомпании ДТЭК, свет выключат утром в 08:00, а вернуть электроснабжение планируют к 18:00. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности энергетиков, которые в это время будут проводить плановые ремонтные работы на сетях.

Помимо Приморского района Одессы, под аналогичные дневные отключения света попадут жители некоторых населенных пунктов в Подольском и Одесском районах области.

Напомним, что параллельно в Одессе будут идти ремонтные работы на водопроводе, из-за чего три района города проведут этот день без воды.

Рекомендуем одесситам заранее сделать необходимые запасы и зарядить гаджеты.


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