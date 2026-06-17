Налоговый комитет Рады рекомендовал принять законопроект №15262, который продлевает на 2027 год повышенную ставку налога на прибыль банков в размере 50%.

Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев.

Законопроект также запрещает банкам уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

По оценке Минфина, принятие документа позволит привлечь в сводный бюджет 50 млрд грн по итогам налоговых периодов 2027 года.

Гетманцев назвал прибыли банков "сверхприбылями", полученными во время войны преимущественно за счет операций с государственными ценными бумагами. По его словам, доходы 60 банков по итогам прошлого года составили 579,3 млрд грн.

Напомним:

В конце 2025 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о налогообложении прибыли банков на 50% в 2026 году.

В марте 2026 года стало известно, что Верховная Рада планирует продлить повышенный налог на прибыль банков на 2027 год.

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