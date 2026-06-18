Михайло Поживанов: «Українська мова, культура та місцеве самоврядування – основи нашої перемоги»

В офісі Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України відбулася зустріч із громадським і політичним діячем Михайлом Поживановим – чотириразовим народним депутатом України, колишнім міським головою Маріуполя та ексзаступником голови Київської міської державної адміністрації. Центральною темою розмови стала підготовка до проведення XXVII загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання», який цього року буде присвячений пам’яті видатного українського мислителя Івана Дзюби.

Михайло Поживанов високо оцінив значення конкурсу, наголосивши на його ролі у зміцненні національної єдності та української ідентичності.

«Усе, що ви робите в межах конкурсу «Українська мова – мова єднання», – це надзвичайно важлива справа. І дуже символічно, що відбувається це саме на Одещині. Це абсолютно правильна робота, яку ми робимо для України», – підкреслив він.

Під час зустрічі Михайло Поживанов також розповів про нещодавні заходи, присвячені захисникам Маріуполя, зустрічі з колишніми полоненими та міжнародні культурні проєкти, зокрема співпрацю з австрійськими партнерами й підтримку українських митців за кордоном.

Окрему увагу він приділив питанням місцевого самоврядування, нагадавши про свою участь у розробці розділу Конституції України, присвяченого правам територіальних громад.

«Місцеве самоврядування – це окрема гілка влади. Воно повинно мати власні повноваження, власні фінанси, і ніхто не повинен втручатися в його діяльність. Саме так побудовані демократичні держави», – зазначив Михайло Поживанов.

За словами політика, сьогодні Україна має одночасно захищати свою незалежність на фронті, зберігати історичну пам’ять, підтримувати культуру та зміцнювати демократичні інститути. Саме українська мова, національна культура та сильні територіальні громади є фундаментом майбутнього відновлення й розвитку держави.