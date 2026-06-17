Валентин Федоров обговорив розвиток єдиноборств та спортивної інфраструктури Придунав’я

У рамках робочої поїздки до Ізмаїла президент Всесвітньої бійцівської ліги AWFL, президент Одеської обласної федерації бадмінтону та падел-тенісу, проректор Національного університету «Одеська юридична академія» Валентин Федоров провів низку зустрічей із представниками спортивних клубів з кікбоксингу та ударних видів єдиноборств, представниками міської та районної влади, а також Обласного центру естетичного виховання ім. Ємілії Євдокимової.

Під час зустрічі учасники обговорили перспективи розвитку Всесвітньої бійцівської ліги AWFL у Придунав’ї, відкриття нових філіалів Ліги та вдосконалення роботи представництв Одеської обласної федерації К-1, Одеської обласної федерації кікбоксингу WTKA, Одеської обласної федерації COMBAT самозахист ICO та Всеукраїнської федерації SOKARATE.

У ході поїздки Валентин Федоров відвідав спортивні клуби Ізмаїла, поспілкувався з тренерами, спортсменами та юними чемпіонами. Особливу увагу було приділено питанню передачі спортивного обладнання для дитячих спортивних осередків Ізмаїла, Саф’янівської громади та інших населених пунктів регіону за підтримки керівництва Ліги та партнерських організацій.

Разом зі старшим тренером Олегом Бур’яном та президентом Всеукраїнської федерації SOKARATE Олегом Шиляєвим було перевірено хід підготовки збірної команди до Чемпіонату України з COMBAT самозахист ICO та Чемпіонату України з SOKARATE.

Окремо обговорювалося питання відродження легендарного турніру «Парад зірок кікбоксингу», засновником якого свого часу став Сергій П’ятецький. Учасники зустрічі висловили переконання, що ця знакова спортивна подія знову посяде гідне місце в календарі українських єдиноборств. Під час візиту також були порушені питання розширення спортивної бази, модернізації спортивної інфраструктури регіону та реалізації нових спортивних і соціально-освітніх проєктів у сфері бадмінтону та падел-тенісу. Ініціативи спрямовані на залучення молоді до активного способу життя, створення сучасних умов для тренувань і змагань, а також популяризацію можливостей здобуття освіти в Національному університеті «Одеська юридична академія».

Робоча поїздка до Ізмаїла стала ще одним кроком на шляху розвитку спортивного руху Придунав’я, підтримки молодих спортсменів та створення нових можливостей для виховання майбутніх чемпіонів України.