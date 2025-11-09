У київських школах загрозлива ситуація з дотриманням мовного закону – Секретаріат омбудсмена

У столичних закладах освіти фіксують серйозне зниження показників застосування української мови. Ситуацію з дотриманням мовного закону там називають "загрозливою".

Про це заявив заступник керівника Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Сергій Сиротенко, коментуючи нещодавнє дослідження.

Результати опитування, яке провели Державна служба якості освіти та омбудсмен, показали, що в Києві майже чверть (24%) вчителів спілкуються під час уроків російської, ще 40% – під час перерв.

При цьому середні показники по країні складають 14% – під час занять та 21% – на перервах. Результати засновані на опитуванні учнів.

За даними дослідження, 66% київських школярів зізналися, що спілкуються недержавною на уроках, а ще 82% – під час перерв. 18% столичних учнів сказали, що використовують виключно українську.

По Україні учні порушують мовний закон значно рідше. Під час опитування 40% учнів розповіли, що використовують російську на уроках, а понад половина (52%) – під час перерв.

"Київ можна віднести до зросійщених регіонів України. Всі показники нижчі, ніж по Україні. Молоде покоління застосовує російську мову навіть частіше, ніж їхні батьки. Це ознака серйозного впливу країни-агресора. Через інтернет, соціальні мережі Росія впливає на наших дітей, на формування мовних звичок", – вважає представник Уповноваженого.

Він додав, що Секретаріат отримує небагато скарг щодо порушень у сфері освіти – приблизно 5% від загальної кількості. З-поміж цих скарг лише чверть стосуються шкіл.

"Здавалося б, небагато. Але невелика кількість скарг не означає відсутність порушень. Очевидно, це пов'язано зі специфікою відносин між суб'єктами освітнього процесу. Батьки й діти певною мірою зацікавлені в лояльності вчителів. Крім того, існує проблема з фіксацією порушення", – пояснив Сергій Сиротенко.

В Уповноваженого вважають за необхідність ухвалили законопроєкт №13072, а також організувати системну роботу щодо просвіти учителів та учнів та посилити контроль усередині системи освіти.

"Керівник закладу загальної середньої освіти зобов'язаний забезпечувати та контролювати виконання працівниками закладу освіти організації освітнього процесу державною мовою. Він несе персональну відповідальність і має забезпечувати виконання мовного закону", – додав Сергій Сиротенко.





