В Одессе могут поднять цены на проезд в маршрутках – до 30 гривен. Тариф у перевозчиков растет регулярно и тяжело поверить, что в начале нулевых стоимость поездки была меньше гривны.

Сейчас обоснования простые и логичные – война Штатов и Израиля с Ираном подняла цены на углеводороды. Ровно месяц назад баррель нефти марки Brent стоил примерно 67,5 долларов. А сегодня утром стоимость перевалила за сотню и может расти дальше. Скептически настроенные эксперты пророчат и 150 за одну “бочку”.

В начале нулевых цены на проезд в маршрутках составляли 50–75 копеек. Трамваи и троллейбусы, бывшие бесплатными при Гурвице, при Боделане стоили 30 копеек за поездку. Этого добились благодаря в том числе бюджетным дотациям.

Первые неприятные изменения произошли уже в начале второй каденции Эдуарда Гурвица, в 2005–2007 годах. Нефть и бензин не дорожали, но повысилась минимальная зарплата и начали дорожать детали для ремонта. Тогда цена проезда в маршрутке выросла до гривны. Но по-настоящему резкий рывок произошел из-за мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Тогда доллар прыгнул с 5,05 до восьми. В результате цена на проезд выросла до двух с половиной гривен.

О том, что надо поднять цену до четырех гривен, говорили при Алексее Костусеве в 2011 и 2012 годах. Но делать это не решались, чтобы не портить рейтинги власти.

Стоимость проезда в маршрутках выросла до трех гривен уже после Евромайдана, в апреле 2014 года. Власть тогда была временной, между Костусевым и Трухановым, и падения рейтингов не боялась. Причина подорожания была обоснованной – доллар прыгнул с восьми гривен до более чем 20.

Уже при Труханове цена росла постоянно. 2015 год – пять гривен, 2018 – семь, 2021 – уже десять гривен. Каждый раз это объяснялось инфляцией, подорожанием топлива и тому подобным.

Первое военное лето – и цена 15 гривен. Декабрь 2024 – уже 20 гривен. Но тут резкий рост удивления не вызывает. Российские удары по украинским НПЗ вызвали дефицит топлива, а доллар уверенно шел к сорока гривнам.

Параллельно росли цены и на проезд в трамваях и троллейбусах. Но сейчас они не ходят, так что альтернативы маршруткам в секторе общественного транспорта уже нет. Разве что социальные (бесплатные) автобусы, но ходят они нерегулярно.

Одесские цены на маршрутки – не самые высокие в Украине. Например, во Львове проезд стоит 25 гривен с оговорками. Цена составляет 17 при оплате электронным билетом и 20 при использовании банковской карты. Сейчас львовские перевозчики требуют поднять базовый тариф до 35 гривен.

Особенность ситуации в том, что перевозчикам с их рассказами о расходах обычно приходится верить на слово. Цены на бензин и детали растут, зарплаты тоже, но сколько перевозят людей в одесских маршрутках, никто точно не знает. Есть некие расчеты от транспортных компаний, которые никто не проверяет. Во введении электронного билета они не заинтересованы и при Труханове на это закрывали глаза. Впрочем, и после прихода Лысака ситуация не изменилась.

Оплата через QR-коды позволит сразу проверить, сколько горожан прошло за день через маршрутки определенного перевозчика. Пока это не произошло, ни нынешний, ни будущий тариф нельзя считать экономически обоснованным.

