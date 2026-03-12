Будапешт добивается возобновления поставок нефти на фоне роста мировых цен из-за войны на Ближнем Востоке и обвиняет Киев в том, что он намеренно затягивает ремонтные работы после российского обстрела. В МИД Украины заявили, что приехавшая "группа граждан Венгрии" не имеет официального статуса.

Венгрия направила в Украину миссию для проверки состояния нефтепровода "Дружба". Делегацию из четырёх человек возглавляет государственный секретарь Министерства энергетики Габор Чепек.

По словам чиновника, делегация, в которую также входят представители Словакии, намерена провести с украинцами "содержательный диалог".

Чепек в среду утром провёл прямую трансляцию в Facebook с пограничного перехода Захонь. В видео он сообщил, что задача делегации – оценить состояние нефтепровода Дружба и создать условия для как можно более быстрого возобновления поставок нефти.

"Сложилась новая ситуация: конфликт на Ближнем Востоке повысил ставки. Морские пути сейчас затруднены, и Европа сталкивается с нефтяным кризисом. В этих условиях стратегическое преимущество получает тот, кто может осуществлять поставки по трубопроводу, а не только морем", – заявил он.

По словам чиновника, энергетическая политика последних четырёх лет, когда правительство Виктора Орбана не допустило остановки нефтепровода "Дружба", сегодня имеет "ключевое значение для страны".

На тот момент было неясно, пропустят ли членов делегации через границу. Однако в 11 утра Чепек опубликовал в Facebook ещё одно сообщение, в котором уточнил, что группа направляется в Киев, что, по-видимому, означает, что им разрешили въезд на территорию Украины.

Как пишут украинские СМИ, пресс-секретарь МИД страны Георгий Тихий заявил, что "группа граждан Венгрии", прибывшая в страну, "не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч".

Спор из-за трубы

Транзит российской нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию прерван с конца января после того, как участок трубопровода получил серьёзные повреждения в результате атаки российского беспилотника 27 января.

Ситуация привела к дипломатической напряжённости между Будапештом и Киевом, а резкая риторика в адрес Украины стала важной частью предвыборной кампании премьер-министра Виктор Орбан перед выборами 12 апреля.

Братислава и Будапешт утверждают, что трубопровод уже отремонтирован, он украинское правительство якобы отказывается возобновлять прокачку нефти по политическим причинам.

"Президент Владимир Зеленский хочет наказать венгерские семьи и предпринимателей нефтяной блокадой. Он шантажирует и угрожает привести к власти в Венгрии проукраинское правительство. Мы этого не допустим!" – написал премьер-министр Виктор Орбан в Facebook 10 марта.

Киев отрицает, что нефтепровод "Дружба" готов к возобновлению поставок, заявляя, что для проведения ремонтных работ необходимо прекращение огня. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла для ЕС в ремонте трубы, поскольку Россия использует доходы от продажи нефти для финансирования войны против Украины.

Венгрия и Словакия – единственные страны ЕС, которые по-прежнему импортируют российскую нефть.

В прошлом месяце на фоне этого спора Будапешт наложил вето на новые санкции против Москвы, а также заблокировал кредит в размере 90 миллиардов евро для Киева.





