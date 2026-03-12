Одещина — у ТОП-5 регіонів України з кікбоксингу та серед лідерів з COMBAT-самозахисту ICO

За підсумками 2025 року Міністерство молоді та спорту України оприлюднило офіційний рейтинг регіонів з олімпійських і неолімпійських видів спорту. Одеська область продемонструвала високі результати, впевнено увійшовши до п’ятірки найсильніших регіонів країни у кікбоксингу.

Такий результат став можливим завдяки злагодженій роботі великої команди Всесвітньої бійцівської ліги AWFL, тренерів та спортсменів регіону. Завдяки досягненням бійців у різних дисциплінах і федераціях, що входять до складу ліги, Одещина стала одним із лідерів України у кікбоксингу за версіями WTKA та ISKA, а також у напрямку COMBAT-самозахисту ICO.

Згідно з офіційними підсумками 2025 року Федерація кікбоксингу WTKA Одеської області посіла 5-те місце серед усіх регіонів України. Водночас федерація COMBAT-самозахисту ICO також увійшла до числа лідерів, активно розвиваючи цей напрямок на Одещині.

Протягом року в області було проведено понад п’ять турнірів з кікбоксингу, а також великий фестиваль єдиноборств AWFL. У його рамках відбулися два чемпіонати Одеської області з COMBAT-самозахисту ICO.

Одеські спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки на національній та міжнародній аренах, здобувши нагороди на чемпіонатах України, Європи та світу.

Важливою частиною розвитку спорту стала програма підтримки спортсменів, яку реалізує Всесвітня бійцівська ліга AWFL. Завдяки їй бійці отримують можливість виступати не лише у федераціях, що входять до складу ліги, а й на турнірах інших організацій. Ліга забезпечує організаційну та фінансову підтримку для участі у Кубках та чемпіонатах України, а також у чемпіонаті Європи з кікбоксингу ISKA.

У результаті спортсмени збірної Одеської обласної федерації К-1 та AWFL здобули золоті, срібні й бронзові медалі, поповнивши скарбничку спортивних досягнень регіону.

Окремо варто відзначити досягнення Владислава Городиського — чемпіона України з кікбоксингу за версією AWFL та чемпіона Південного регіону з К-1 серед професіоналів. Спортсмен виконав норматив майстра спорту України міжнародного класу.

Крім того, представники Одещини успішно виступали у складі національних збірних України з інших видів єдиноборств. Вони здобули медалі чемпіонатів Європи та світу з ушу, французького боксу сават, грепплінгу та панкратіону.

Представники спортивної спільноти висловлюють щиру подяку всім спортсменам, тренерам, суддям, партнерам і меценатам, а також керівництву ліги за підтримку, довіру та спільну роботу.

Досягнення 2025 року стали важливим кроком у розвитку бойових мистецтв в Одеській області та підтвердили високий потенціал регіону на спортивній мапі України.



