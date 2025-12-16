Чемпіонський приклад для молоді

Старший тренер Одеської обласної федерації К-1 @odessa_k1.federation_ та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL @awfl_league, Заслужений тренер України Володимир Каліщук визнаний найрезультативнішим ветераном з кікбоксингу в Одеській області.

У 2025 році, у свої 56 років, він не лише активно допомагав у підготовці та тренуваннях юних спортсменів, надавав фінансову й організаційну підтримку, а й особисто вийшов на ринг. Володимир Каліщук виступив на Чемпіонаті світу з кікбоксингу WTKA та на трьох Чемпіонатах Європи — ISKA, WTKA та Combat ICO, де виборов три золоті та дві срібні медалі.

За вагомий внесок у розвиток молодого покоління спортсменів, високий рівень підготовки та блискучі результати колектив Одеської обласної федерації К-1 урочисто вручив Володимиру Каліщуку спеціальний Чемпіонський пояс.

Пишаємося нашими ветеранами та бажаємо нових перемог і успішних стартів на майбутніх змаганнях! 🥇🤝