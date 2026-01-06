Культовый мультсериал "Симпсоны" вновь оказался в центре обсуждений. Поклонники обратили внимание, что сразу несколько сюжетов шоу пугающе точно совпали с ключевыми событиями 2025 года.

События, которые якобы были предсказаны сценаристами лишь укрепили репутацию проекта Мэтта Гроунинга как одного из самых "пророческих" сериалов в истории телевидения. Об этом пишет Mirror.

"Симпсоны" выходят с 1989 года и за почти 40 лет накопили сотни эпизодов. В 2026 году шоу готовится отметить выход 800-й серии, а параллельно зрители продолжают находить совпадения между старыми сериями и реальными событиями.

Падение Илона Маска и эффект DOGE

Одним из самых обсуждаемых совпадений стало развитие образа Илона Маска. В одном из эпизодов десятилетней давности он появляется в Спрингфилде как реформатор, но его идеи быстро приводят к финансовым потерям и массовым увольнениям. В итоге персонаж теряет поддержку и покидает город.

Эпизод с Илоном Маском в "Симпсонах" считают пророческим Фото: Simpsons

В 2025 году Маск действительно оказался в центре политического скандала после участия в инициативе DOGE, связанной с реформами госуправления, а затем был отстранен от ключевой роли после конфликта с Белым домом. Это совпадение фанаты называют одним из самых точных за последние годы.

Второе президентство Трампа

Серия "Барт в будущем", вышедшая еще в 2000 году, снова стала вирусной. В ней Дональд Трамп упоминается как бывший президент, после которого стране приходится разгребать серьезный финансовый кризис.

Серия "Барт в будущем", вышедшая еще в 2000 году, снова стала вирусной Фото: Simpsons

В реальности в 2025 году США столкнулись с затяжной приостановкой работы правительства из-за проблем с бюджетом. Многие зрители увидели в этом прямую параллель с тем самым эпизодом, где Лиза Симпсон получает страну с пустой казной.

Расцвет искусственного интеллекта

Тема ИИ неоднократно появлялась в "Симпсонах", но сегодня она звучит особенно актуально. В одном из более поздних эпизодов Барт использует ChatGPT для выполнения школьных заданий, а в классическом "Хэллоуинском" выпуске показан роботизированный ребенок, который постепенно вытесняет настоящего Барта.

ИИ неоднократно появлялся в мультсериале "Симпсоны" Фото: Simpsons







В 2025 году искусственный интеллект стал частью повседневной жизни миллионов людей, одновременно вызывая восторг и тревогу. Именно этот баланс пользы и опасений, по мнению фанатов, сериал уловил задолго до реального "бума технологий". Американский Папа Еще одно совпадение связано с Ватиканом. После смерти Папы Франциска в 2025 году конклав избрал первого в истории Папу Римского из США. Им стал Роберт Превост, взявшего имя Лев XV. В начале 2000-х годов создатели "Симпсонов", похоже, предсказали появление американского Папы Римского Фото: Simpsons

Поклонники вспомнили эпизод 1998 года, где в новостях Спрингфилда мелькает шутка о "фальшивом Папе" с американскими манерами. Тогда это выглядело как абсурд, но сегодня воспринимается почти как намек.

