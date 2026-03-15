Тегеран угрожает Киеву. Оказывая поддержку Израилю, Украина таким образом превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана, заявили в парламенте республики.

Оказывая "израильскому режиму" поддержку, Украина фактически втянулась в войну. Об этом написал председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи.

Действия Украины по оказанию помощи Израилю, в частности поддержка беспилотниками, делают всю территорию страны, законной и обоснованной целью для Исламской Республики, — отметил он, ссылаясь на 51 статью Устава ООН, которая закрепляет неотъемлемое право государств на самооборону в случае вооруженного нападения.

В украинском Центре противодействия дезинформации отметили, что это собственно режим аятолл научил россиян убивать украинцев дронами собственной разработки.

"Я просто напомню, что Иран в 2022 году предоставил россии "Шахеды" и научил россиян убивать украинцев", — прокомментировал глава ЦПД Андрей Коваленко.

Со своей стороны народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко считает, что нужно разорвать дипломатические отношения с Ираном, который уже давно "перешел черту".

"Иранский режим — это террористы, которые дают россиянам оружие, которые финансируют убийства на Ближнем Востоке и которые пытают собственных граждан", — подчеркнул избранник.

Напомним, Украина направила на Ближний Восток три команды специалистов, которые будут помогать странам региона в сфере противодействия беспилотникам. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что эксперты работают в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Ранее Украина получила 11 запросов от разных стран о помощи в сфере безопасности. Просьбы поступали как от соседних с Ираном государств, так и от европейских стран и США, которые заинтересованы в украинском опыте защиты от беспилотников и ракет.





Источник