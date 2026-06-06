Україна просить ЄС не надавати захист чоловікам 23-60 років

На сьогодні всі держави-члени Європейського Союзу згодні з тим, що дію директиви про тимчасовий захист (ДТЗ) для українців слід продовжити до березня 2028 року, проте "багато країн" виступає за "зміни в охопленні захисту за певних умов".

Про це під час підсумкової конференції, яка відбулася в четвер, 4 червня, після завершення засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру - головуючої країни - Ніколас Іоаннідес.

За його словами, зустріч Ради ЄС продемонструвала "одностайність у підтримці України". "Гадаю, це дозволить досягти угоди на благо українського народу, і водночас це - рішення, яке не допускатиме тиску на держави-члени, котрі приймають українців", - сказав він.

Єврокомісар: Виключення чоловіків з ДТЗ просять в Україні

Один з винятків, який обговорювався на зустрічі, - виключення чоловіків мобілізаційного віку від 23 до 60 років з-під дії ДТЗ, повідомив єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер. "Це також те, що просять нас зробити українці", - заявив він.

Бруннер додав, що під час дискусії учасники "уважно слухали міністрів з держав", які прийняли найбільше українських біженців - Чехії, країн Балтії, Польщі, Німеччини, Австрії.

Він пообіцяв, що "найближчими тижнями" Європейська Комісія представить пропозицію, "як нам рухатися далі, та яким буде подальший шлях щодо тимчасового захисту" для українців. Позицію Єврокомісії мають схвалити країни-члени ЄС кваліфікованою більшістю.





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