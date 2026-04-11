Україна не обговорює з партнерами скасування дозволу на виїзд чоловіків до 23 років – Мінсоцполітики

Україна не веде переговорів із міжнародними партнерами про скасування дозволу на виїзд за кордон для чоловіків віком до 23 років. Про це сказав міністр соціальної політики Денис Улютін в інтерв’ю Forbes Ukraine.

«Рішення вже прийнято», – сказав Улютін, коментуючи можливість перегляду цієї норми. За його словами, питання її скасування з партнерами не обговорюється.

Міністр зазначив, що за оцінками європейських партнерів, після запровадження дозволу до країн ЄС могли виїхати близько 400 000 українських чоловіків цієї вікової категорії. Українська сторона не веде окремої статистики. «Підтвердити чи спростувати не можу, бо не ведемо статистику», – зазначив міністр.

Улютін додав, що для окремих країн ЄС ця тенденція може створювати додаткове навантаження. Так він прокоментував заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який у січні звертався до президента Володимира Зеленського з проханням обмежити виїзд молодих українських чоловіків.

Окремо тривають консультації з європейськими країнами про підходи до подальшого перебування українців після завершення режиму тимчасового захисту у першому кварталі 2027 року.

До 2 млн українців можуть повернутися додому протягом року у разі досягнення угоди про припинення вогню, зазначив Улютін, посилаючись на оцінки міжнародних партнерів.

Контекст

Президент Володимир Зеленський у серпні 2025-го доручив спростити перетин кордону для чоловіків віком до 23 років. Мета – сприяти збереженню зв’язків молоді з Україною та вибору на користь українських вищих навчальних закладів.

На момент запровадження рішення в Офісі президента не вбачали ризиків відтоку людей за кордон. «Будемо спостерігати реакцію та поведінку людей», – казав репортеру Forbes Ukraine співрозмовник з ОП. Є сподівання, що люди залишатимуться тут, зокрема зважаючи на переговорний процес та надію на справедливий мир, додав він.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листопаді 2025 року закликав Зеленського вплинути на виїзд українських чоловіків до Німеччини. «Попросив президента України забезпечити, щоб молоді чоловіки з України, зокрема, не приїжджали до Німеччини у дедалі більшій кількості, а служили у своїй країні», – сказав канцлер.

