Нардепи кажуть, що мобілізацію деяких чоловіків віком до 25 років можуть призупинити: що відомо

У Міноборони, ймовірно, можуть видати наказ про неможливість мобілізації "обмежено придатних" чоловіків віком до 25 років - пише УП

Якщо такі люди вже мобілізовані, їх не зможуть відправляти "на нуль" у штурмові війська, заявили народні депутати "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко.

"Прийнято рішення, що буде офіційний наказ, щоб зупинити мобілізацію 18-25 річних, поки законопроєкт на розгляді…Також Стефанчук погодився, що це питання потребує негайного вирішення. Але ще треба зрозуміти, яким чином буде замінено у війську тих людей, які були мобілізовані", – написав Гончаренко, посилаючись на слова голови парламенту Руслана Стефанчука.

А за словами Ірини Геращенко, на наступні пленарні тижні винесуть законопроєкт №11379-д, який узаконить ці норми офіційно й закріпить норму щодо демобілізації "обмежено придатних" віком 18-25 років.

Законопроєкт №11379-д, який має завадити мобілізації обмежено придатних чоловіків до 25 років, досі перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Документ мав би унеможливити мобілізацію осіб, молодших за 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були визнані "обмежено придатними" (до скасування цього статусу).

На початку вересня Рада ухвалила його за основу. 16 вересня стало відомо, що парламентський Комітет з питань нацбезпеки й оборони розглянув і одноголосно підтримав законопроєкт №11379-д.

Нагадаємо, 4 травня почали діяти зміни до наказу Міноборони, за яким ВЛК тепер не може надати військовозобов’язаному статус "обмежено придатного" до служби. Чоловіки від 18 до 60 років, які мали статус "обмежено придатний", повинні пройти ВЛК повторно до 4 лютого 2025 року.