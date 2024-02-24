У США бібліотекарів хочуть притягати до відповідальності за "непристойність" у книгах

В американському штаті Вірджинія розглядають законопроєкт, згідно з яким бібліотекарі нестимуть кримінальну відповідальність, якщо видаватимуть неповнолітнім “непристойні”, на думку штату, книги.

Це може призвести до безпідставних звинувачень проти бібліотекарів, повідомляє ABC News.

Тих, хто порушуватиме обмеження, зможуть звинуватити у кримінальному злочині й призначити їм штраф до 25 тисяч доларів. Також, якщо працівника бібліотеки визнають винним, йому загрожуватиме до 5 років ув’язнення.

Американська бібліотечна асоціація з'ясувала, що, відповідно до документа, під категорію “непристойних матеріалів” здебільшого підпадатимуть книги, дотичні до теми ЛГБТК+, гендеру, політики й раси.

Такі матеріали зараз масово намагаються забороняти в бібліотеках штату. За даними асоціації, за перші вісім місяців 2023 року спроби цензурувати матеріали в бібліотеках зросли на 20% порівняно з 2022 роком.

16 лютого законопроєкт пройшов Палату делегатів і зараз перебуває на розгляді Сенату.

Нагадаємо, раніше студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет за антисемізм.