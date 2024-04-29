Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони

Загалом буде чотири категорії, які визначатимуть, на які завдання придатні чоловіки.
Про це в інтерв’ю "Дзеркалу тижня" розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова.
За її словами, придатні чоловіки ділитимуться на:
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придатні (повністю);
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придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі, в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в десантно-штурмових військах, морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;
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придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до вищого військового навчального закладу);
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придатні для виконання специфічних завдань.
На основі чого визначатимуть, до якої категорії належатиме військовозобов’язаний? Як пояснила Сухорукова, у квітні Міноборони спільно з Командуванням Медичних Сил запустили на погодження зміни до наказу МОУ №402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України».
Над редакцією змін працювали Міноборони, Командування Медичних Сил, Міністерство охорони здоров’я, експерти у сфері охорони здоров’я та громадськість. Там умови наказу №402 прописані детальніше.
Нагадаємо, повторний медогляд для обмежено придатних розпочнеться із середини травня.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що ухилянтам все важче купити непридатність. Після того, як військово-лікарські комісії завели в програму медичних гарантій, МОЗ бачить усю статистику діагнозів по ВЛК і може на неї реагувати.
Міобілізований чоловік, який на Закарпатті помер від епілепсії дорогою в навчальний центр, був раніше визнаний військово-лікарською комісією придатним до служби, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.