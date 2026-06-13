Летний кинопрокат традиционно считается главным испытанием для Голливуда. Именно в период между первым уикендом мая и Днем труда студии выпускают самые дорогие и ожидаемые проекты, рассчитывая на максимальные кассовые сборы. Однако анализ лидеров североамериканского летнего проката за последние семнадцать лет показывает тревожную для индустрии тенденцию: оригинальные фильмы практически исчезли с вершины бокс-офиса.

Согласно данным Box Office Mojo, с 2010 по 2026 год лишь один фильм, не основанный на существующей интеллектуальной собственности, сумел стать самым кассовым летним релизом года. Речь идет о картине Кристофера Нолана «Довод» (Tenet), которая возглавила прокат в 2020 году.

Однако и этот пример трудно назвать полноценным доказательством жизнеспособности оригинального кино. Фильм вышел в разгар пандемии COVID-19, когда большинство крупных премьер были перенесены, а конкуренция на рынке оказалась минимальной. «Довод» заработал всего 59 миллионов долларов в Северной Америке — самый низкий показатель среди всех лидеров летнего сезона за рассматриваемый период.

Во все остальные годы первое место занимали либо продолжения известных фильмов, либо ремейки, либо проекты, основанные на популярных франшизах и уже существующих брендах.

Эпоха сиквелов

Наиболее успешным летним фильмом последних лет стал «Топ Ган: Мэверик» (2022), собравший 719 миллионов долларов в североамериканском прокате. Картина стала не только крупнейшим коммерческим успехом периода, но и наглядным примером силы ностальгии и узнаваемых брендов.

В числе других рекордсменов — «Головоломка 2» (653 млн долларов), «Мир Юрского периода» (652 млн), «Король Лев» (544 млн), «Суперсемейка 2» (609 млн) и «Мстители» (623 млн). Все эти фильмы являются либо продолжениями, либо частью масштабных медиафраншиз.

Даже феномен «Барби», ставший культурным событием 2023 года и собравший 636 миллионов долларов, нельзя считать оригинальным проектом в полном смысле слова. В основе фильма лежит один из самых узнаваемых брендов мировой индустрии игрушек.

Почему студии выбирают франшизы

Причина очевидна: производство блокбастеров становится все более дорогим и рискованным. Бюджеты крупных фильмов часто превышают 200 миллионов долларов, а маркетинговые расходы могут достигать еще половины этой суммы.

В таких условиях инвесторы предпочитают вкладывать средства в проекты с уже сформированной аудиторией. Продолжение успешного фильма, экранизация популярного комикса или ремейк известной истории воспринимаются как более надежная инвестиция, чем запуск новой оригинальной идеи.

Фактически Голливуд все чаще действует по логике финансового рынка: минимизация рисков становится важнее творческого эксперимента.

Цена коммерческой безопасности

С коммерческой точки зрения стратегия оправданна. Почти все крупнейшие летние хиты последних лет принадлежат к уже известным вселенным. Однако такая модель имеет и негативные последствия.

Снижается разнообразие сюжетов и жанров. Молодым сценаристам и режиссерам становится сложнее продвигать оригинальные проекты. Крупные студии предпочитают инвестировать в развитие уже существующих брендов вместо поиска новых идей.

Парадоксально, но многие культовые франшизы прошлого сами когда-то были рискованными оригинальными проектами. Без готовности к экспериментам не появились бы ни «Звездные войны», ни «Индиана Джонс», ни «Матрица», ни «Парк Юрского периода».

Что показывает успех «Дьявол носит Prada 2»

Лидер летнего сезона 2026 года — «Дьявол носит Prada 2», который по состоянию на начало июня собрал 215 миллионов долларов в Северной Америке. Сам факт лидерства продолжения фильма, вышедшего два десятилетия назад, показывает, насколько ценным активом для студий стала узнаваемость бренда.

Зритель охотнее покупает билет на знакомую историю, чем на совершенно новый проект. Студии лишь следуют этому спросу, расширяя успешные франшизы и возвращая на экран популярные персонажи прошлых лет.





Голливуд на перепутье

Статистика последних семнадцати лет демонстрирует почти полное исчезновение оригинального кино из числа главных коммерческих победителей летнего проката. Из семнадцати сезонов только один был выигран фильмом, не связанным с существующей интеллектуальной собственностью, и произошло это в исключительных условиях пандемии.

Для Голливуда это означает высокий уровень финансовой устойчивости, но одновременно ставит вопрос о будущем творческого развития индустрии. Если рынок окончательно откажется от риска, новые идеи будут появляться все реже, а киноиндустрия может превратиться в бесконечный цикл продолжений, ремейков и перезапусков.

Пока же летний бокс-офис остается территорией франшиз, а оригинальное кино вынуждено бороться за внимание зрителей вне главной коммерческой арены.





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