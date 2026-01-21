Анимационный фильм "Зверополис-2" стал самым кассовым голливудским мультфильмом. По полярности и сборам в мире он уступает сегодня лишь китайскому "Нэчжа 2".

Вторая часть "Зверополиса", комедийного мультфильма о напарниках-полицейских, преодолела отметку в 1,7 миллиардов долларов кассовых сборов по всему миру, обошла вторую часть "Головоломки", лидировавшую с 2024 года, и получила статус самого кассового анимационного проекта в Голливуде (при этом вне Голливуда самым кассовым мультфильмом остается китайский проект "Начжа 2" со сборами в 2,26 миллиардов долларов - прим.)

Одновременно "Зверополис-2 стал девятым самым кассовым проектом всех времён, соседствуя с такими легендами как "Человек-паук: нет пути домой" и "Мстители: война бесконечности".

"Мы невероятно гордимся нашими кинематографистами Джаредом Бушем, Байроном Ховардом и Иветт Мерино, а также всей командой Walt Disney Animation Studios за создание фильма, который так глубоко затронул сердца зрителей по всему миру. „Зверополис 2“ -это выдающееся достижение, и мы благодарны всем, кто помог воплотить его в жизнь", — заявил в своем обращении сопредседатель Disney Entertainment Алан Бергман.

"Зверополис-2" вышел в прокат в День благодарения в 2025 году и собрал 156 миллионов долларов в США и 559,5 миллионов по всему миру за пять стартовых дней.

История продолжает линию полицейской крольчихи Джуди и хитрого лиса Ника, которые теперь официально работают напарниками в мегаполисе Зверополис. Героям пришлось противостоять гремучей змее Гэри, угрожающей спокойствию города.

Главным рынком для новинки неожиданно оказался Китай. Страна, которая после пандемии прохладно принимала американское кино, отнеслась к возвращению "Зверополиса" с огромным энтузиазмом, в денежном выражении это - 630 миллионов долларов в виде кассовых сборов.

Сообщается, что режиссёры "Зверополиса" уже ищут идею для третьей части мультфильма. По их расчетам, она выйдет быстрее, чем "Зверополис-2", которого пришлось ждать почти десятилетие.

Самые кассовые фильмы всех времен

Аватар (2009) - $2,92 млрд Мстители: Финал (2019) - $2,79 млрд Аватар: Путь воды (2022) - $2,25 млрд Титаник (1997) - $2,26 млрд Нэ Чжа 2 (2025) - $2,21 млрд Звездные войны: пробуждение силы (2015) - $2,07 млрд Мстители: война бесконечности (2018) $2,05 млрд Человек-паук: вет пути домой (2021) - $1,92 млрд Зверополис 2 (2025) - $1,70 млрд Головоломка 2 (2024) - $1,69 млрд

Самые кассовые анимационные фильмы всех времен

Нэ Чжа 2 (2025) - $2,21 млрд Зверополис 2 (2025) - $1,70 млрд Головоломка 2 (2024) - $1,69 млрд Холодное сердце 2 (2019) - $1,45 млрд The Super Mario Bros. Movie (2023) - $1,36 млрд Холодное сердце (2013) - $1,31 млрд Суперсемейка 2 (2018) - $1,24 млрд Миньоны (2015) - $1,15 млрд История игрушек 4 (2019) - $1,07 млрд История игрушек 3 (2010) - $1,06 млрд

