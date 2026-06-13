Уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец заявил, что в одном из территориальных центров комплектования людей удерживали по несколько недель, и был даже "рекорд" в 50 дней. При этом за первые полгода 2026 года офис омбудсмена зафиксировал более 3 тысяч жалоб на работу ТЦК: количество обращений выросло в 300 раз по сравнению с 2022 годом. Какие нарушения были зафиксированы и что следует сделать, чтобы исправить проблемы в системе мобилизации?

Более 3 тысяч жалоб на нарушения ТЦК — это лишь официальные обращения, но эту цифру можно увеличить втрое, учитывая факты, о которых пишут СМИ и социальные сети, сказал Лубинец в эфире телеканала "5 канал". Омбудсмен выделил несколько групп основных нарушений, допускаемых в системе мобилизации. Среди них — незаконное длительное ограничение свободы, когда у людей забирают телефоны и при этом никто из родственников не знает об их местонахождении. Самый большой "рекорд" — это 50 дней, прозвучало в эфире.

"Мы находим людей, которые находятся там неделю, две, три; самый длительный зафиксированный на сегодняшний день срок незаконного пребывания человека в помещениях ТЦК и СП составляет 50 дней", — сказал Лубинец.

Наиболее распространённые жалобы на ТЦК — это необоснованное применение физической силы, ношение балаклав, закрывающих лицо, незаконное изъятие личных вещей (в частности, телефонов), а также "незаконное удержание граждан в помещениях ТЦК; фактически эти помещения превратились в места несвободы, не имеющие юридического статуса". Кроме того, семьям не сообщают, куда делся человек, пока его не обнаружат в учебном центре. Ко всему прочему — формальное прохождение военно-врачебной комиссии, добавил омбудсмен.

"Бывают случаи, когда, согласно документам, военно-медицинская комиссия, проанализировав состояние здоровья человека, за 15 минут оформила все документы о его полной годности, причем это произошло посреди ночи", — прозвучало в эфире.

Лубинец заявил, что передал главе Министерства обороны отчет с жалобами на работу ТЦК, и тот пообещал учесть это при проведении реформы системы мобилизации.

"Я вот в этот понедельник получил документы на согласование — проект приказа о создании такой рабочей группы [по урегулированию вопроса о нарушении прав граждан Украины, связанных с мобилизацией]", — добавил чиновник.

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Усиление мобилизации — какова реакция ТЦК

Отметим, что Дмитрий Лубинец не уточнил, в каком именно центре комплектования людей удерживали по 50 суток. Впрочем, 5 июня "Фокус" писал о проверке, которую команда омбудсмена провела в Ужгородском районном военкомате. Выяснилось, что именно здесь людей держали по "21, 24, 30 и даже 50 дней" без контактов с внешним миром. Кроме того, был мужчина с удостоверением участника боевых действий, которого удерживали в ТЦК, хотя видели его документы. Среди нарушений — содержание людей в неприспособленном помещении, а некоторых пристегивали наручниками к шведской стенке.

Информация о нарушениях появилась в апреле 2026 года. Представитель Ужгородского областного ТЦК сообщил на заседании следственной комиссии, что ему ничего не известно о случаях содержания людей в течение нескольких недель. Что касается условий содержания, то он пояснил, что речь шла о небольшом приемном пункте в арендованном помещении, где были созданы нормальные, хотя и с ограничениями, условия. Более свежих комментариев не найдено.

Напоминаем, что "Фокус" писал о реформе мобилизации и ТЦК, над которой работают в Минобороны: презентацию планируется провести в середине июня.





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