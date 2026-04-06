Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после мониторинга Ужгородского РТЦК и СП его представитель заявил о незаконном содержании, антисанитариии и игнорировании болезней в помещении центра.

Детали: Лубинец подчеркнул игнорирование военнослужащими ТЦК очевидных болезней. На одной из фотографий мужчина был с физическим недостатком, который невозможно не заметить, но его все равно удерживали, объяснил омбудсмен.

По словам Лубинца, только после вмешательства представителя вызвали скорую мужчине с давлением 190 на 100, который несколько дней просил о помощи. Его госпитализировали с угрозой жизни, добавил он.

Прямая речь Лубинца: "Сегодня система мобилизационных мероприятий выстроила собственную модель вседозволенности. Помещения ТЦК и СП фактически превратились в места несвободы без каких-либо юридических оснований. В обществе до сих пор существует мнение, что поднимать такие факты — значит подыгрывать российской пропаганде. На самом деле врагу подыгрывает именно беззаконие, ведь юридические механизмы защиты не работают, и с каждым днем ситуация только ухудшается... ... Здесь (в Ужгородском РТЦК – ред.) люди находились неделями — зафиксировано содержание в течение 21, 24, 30 и даже 50 дней! На видео — ветеран, который демонстрирует удостоверение УБД, однако даже этот статус не стал основанием для его освобождения. У людей без надлежащего оформления изымали документы и телефоны, лишая их права на защиту. Условия пребывания унижают человеческое достоинство: на 40–60 человек — всего 3 кружки и 8 металлических тарелок, люди вынуждены есть по очереди из одной посуды без обработки, отсутствуют подтверждения организации питания. Полная антисанитария — один туалет и один душ на такое количество людей, отсутствует постельное бельё".





Детали: Лубинец подчеркивает, что если не будет существенных изменений в мобилизационном процессе, ситуация будет ухудшаться. "Обороноспособность нельзя строить на грубом нарушении Конституции", добавил Уполномоченный.





Вместе с тем он подчеркнул, что мобилизация необходима, но должна происходить исключительно в правовом поле.

