Россияне депортировали на территорию РФ не менее 3500 заключенных, отбывавших наказания на захваченных территориях Украины, утверждает уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Такие данные омбудсмен сообщил докладчику Совета ООН по правам человека по вопросам пыток Элис Джил Эдвардс. По его словам, даже после отбывания наказания (уже в тюрьмах РФ) "Россия отказывается их передать непосредственно Украине, пытаясь отправить их под видом украинских беженцев в Грузию или в Латвию".

Лубинец также говорит, что с начала полномасштабной войны его Офисом было проведено 525 посещений мест несвободы, по результатам проверок которых за год было направлено 109 представлений и привлечено 55 работников к дисциплинарной ответственности. В свою очередь г-жа Эдвардс, которая посетила российских военнопленных в Украине, "удостоверилась в том, что они находятся в хороших условиях и не подвергаются пыткам".

Источник