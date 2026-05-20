«Зроблено в Одесі»: на Дерибасівській презентували крафтовий потенціал міста

З 16 по 19 травня 2026 року на головній пішохідній вулиці Одеси — Дерибасівська вулиця — проходила масштабна крафтова виставка «Зроблено в Одесі», організована міською владою в межах однойменного проєкту підтримки місцевого бізнесу. Захід став справжнім святом одеського підприємництва, творчості та гастрономічних традицій.

Протягом чотирьох днів понад 60 місцевих брендів і майстрів представляли свою продукцію мешканцям та гостям міста. На локаціях виставки можна було побачити дизайнерський одяг, авторські аксесуари, кераміку, декоративні вироби, натуральну косметику, а також відвідати велику гастрономічну зону з крафтовими сирами, солодощами та різноманітними делікатесами.

В.о. Одеського міського голови Ігор Коваль привітав учасників виставки та подякував підприємцям за їхню стійкість і працю в непростий для країни час.

«Бізнес в умовах війни — це щоденна сміливість, відповідальність і віра в Україну. Бажаю всім учасникам виставки знайти своїх поціновувачів, а мешканцям і гостям міста — спробувати унікальні продукти й отримати задоволення від одеського колориту», — зазначив Ігор Коваль.

Особливу атмосферу заходу створювали самі учасники, які не лише презентували продукцію, а й активно спілкувалися з відвідувачами, знайомлячи їх із традиціями локального виробництва та сімейними рецептами.

Побував на виставці й актив журналістської спільноти. Своєрідним екскурсоводом гастрономічними локаціями став відомий одеський фуд-блогер Сан Санич, який рекомендував гостям перевірених виробників і постачальників якісної продукції.

Однією з таких рекомендацій стала торгівельна марка «Рибка Іринка». Підприємиця Ірина представила широкий асортимент чорноморської риби та морських делікатесів. Її продукцію добре знають постійні покупці легендарного Ринку «Привоз», де торговельна точка розташована у рибному ряду за адресою: вул. Пантелеймонівська, 27.

Ще однією гастрономічною візитівкою виставки стало сімейне підприємство «Одеські пельмені», яке презентувало великий асортимент якісної продукції власного виробництва. Підприємство працює в центрі Одеси на вулиці Рішельєвській, 69, та вже давно має чимало прихильників серед поціновувачів домашньої кухні.

Виставка «Зроблено в Одесі» вкотре продемонструвала, що одеські підприємці навіть у складний воєнний час продовжують розвивати власну справу, створювати якісний український продукт і підтримувати економіку міста. Для відвідувачів же захід став чудовою можливістю не лише придбати оригінальні товари, а й відчути неповторний одеський колорит, який поєднує традиції, гостинність і любов до своєї справи.



