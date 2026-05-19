Нацбанк оштрафував "Укрпошту" на 1,7 мільйона

Национальный банк Украины оштрафовал АО "Укрпочта" на 1,7 млн грн, регулятор принял решение 18 мая.

Об этом говорится в сообщении НБУ во вторник, 19 мая.

В НБУ сообщили, что "Укрпочта" как поставщик финансовых платежных услуг не обеспечила надлежащее функционирование системы корпоративного управления, системы внутреннего контроля и управления рисками.

Нацбанк установил нарушения законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, по результатам дистанционного надзора за деятельностью АО "Укрпочта" и с учетом результатов инспекционной проверки компании, проведенной по состоянию на 1 ноября 2025 года.

"Укрпочта" обязана уплатить штраф в течение пяти рабочих дней со дня получения решения НБУ.

Напомним:

Национальный банк Украины в марте оштрафовал АО "Укрпочта" на 255 тыс. грн – компания не предоставила регулятору информацию, которую он запрашивал.

 

