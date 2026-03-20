Национальный банк Украины применил к АО "Укрпочта" меру воздействия в виде наложения штрафа в размере 255 000 грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По сообщению штраф наложен за нарушение требований законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке, в связи с непредоставлением в Национальный банк запрашиваемой информации.

Решение по штрафу было принято 16 марта.

"Укрпочта" обязана уплатить штраф в течение пяти рабочих дней со дня получения решения Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежной инфраструктуры Национального банка.

Напомним:

28 января 2025 года Кабинет министров принял решение о передаче акций конфискованного у подсанкционного российского олигарха Гинера PINbank от Фонда госимущества в Министерство развития общин и территорий.

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский хотел получить PINbank, чтобы на его базе создать почтовый банк. Против этой идеи выступал НБУ.

25 февраля отметили, что " Укрпочта" продолжает работать над вопросом получения лицензии для запуска "Укрпочта Банка", хотя Национальный банк признал неплатежеспособным ПИН Банк, на базе которого планировалось создать такой почтовый банк.

Источник