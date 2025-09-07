Национальный банк Украины в августе 2025 года оштрафовал ПАО “Банк Восток” на 16 млн грн за нарушение законодательства в сферах финансового мониторинга и валютного регулирования. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Меры воздействия применены к ПАО “Банк Восток”: штрафы в размере 15 млн грн и 1 млн грн”, — говорится в сообщении.

Банк оштрафовали за системные нарушения законодательства по предотвращению и противодействию отмыванию доходов, за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, недостатки в процедуре надлежащей проверки клиентов, а также за то, что банк не осуществлял усиленных мер проверки в отношении клиентов с высоким риском.

Банк Восток – украинский коммерческий банк. Принадлежит компании «Восток Капитал», акционеры которой – Костельман В.М. (владелец Fozzy Group), Мороховский В.В. и Мороховская Л.С.