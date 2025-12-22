Цена золота поднялась до рекордного уровня, поскольку эскалация геополитической напряженности и ставки на дальнейшее снижение ставок в США придали импульс лучшим годовым показателям за последние четыре десятилетия. Об этом сообщает Bloomberg.

Цена на золото в слитках поднялась более чем на 1,5% до 4 400 за унцию, превысив предыдущий рекорд в 4381 доллар за унцию, установленный в октябре.

Трейдеры делают ставки на то, что Федеральный резерв дважды снизит процентные ставки в 2026 году. Более низкие ставки, как правило, являются благоприятным фактором для драгоценных металлов, которые не приносят процентов.

Геополитическое напряжение также усилило привлекательность золота и серебра как безопасных активов.

США усилили нефтяную блокаду против Венесуэлы, увеличив давление на правительство президента Николаса Мадуро, а Украина впервые атаковала нефтяной танкер из российского теневого флота в Средиземном море.

Оба драгоценных металла приближаются к самому сильному годовому росту с 1979 года.

Агрессивные шаги Трампа по переформатированию мировой торговли, а также его угрозы независимости центрального банка США добавили топлива к бурному росту в начале этого года.

Инвесторы также сыграли важную роль в росте цен на золото, частично благодаря так называемой торговле обесцениванием — отказ от суверенных облигаций и валют, в которых они номинированы, из-за опасений, что их стоимость со временем снизится из-за стремительного роста уровня долга.

Цены на другие драгоценные металлы также выросли. Серебро подорожало на 3,4% — достигнув рекордного уровня чуть ниже 70 долларов за унцию, — а палладий вырос на 5%. Платина подорожала восьмой день подряд и впервые с 2008 года торговалась выше 2000 долларов.

Золото быстро восстановилось после падения с пика в октябре, когда рост считался перегретым, и сейчас имеет все шансы сохранить эти прибыли в следующем году.

Goldman Sachs Group Inc. является одним из нескольких банков, которые прогнозируют дальнейший рост цен в 2026 году, выпуская базовый сценарий в 4900 долларов за унцию с рисками роста.





