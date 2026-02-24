Международная следственная группа ликвидировала сеть мошеннических колл-центров в Днепре, которые обманывали граждан ЕС на "криптоинвестировании".

Источник: генеральный прокурор Руслан Кравченко, Национальная полиция, СБУ

Прямая речь Кравченко:

"В рамках международной совместной следственной группы при координации Евроюста ликвидирована сеть мошеннических колл-центров, которые действовали в Днепре. Участники преступной организации в состав которой входили 11 местных жителей обманывали граждан государств - членов Европейского Союза по схеме двойного обмана. Операторы звонили гражданам стран ЕС и предлагали "выгодные инвестиции" в криптовалюту используя популярные платформы. Через удаленный доступ к гаджетам потерпевших им помогали открывать криптокошельки, создавали иллюзию роста прибыли в фиктивных приложениях и иногда даже возвращали небольшие суммы, чтобы убедить внести больше. Как только человек пытался вывести все средства - связь обрывалась".

Детали: На втором этапе мошеннической схемы - "возврат активов", тем самым пострадавшим через мессенджеры предлагали "помощь юристов" в возвращении утраченного. Используя вымышленные имена, присылали сгенерированные документы и видео и выманивали средства повторно под видом "комиссий" или "страховых взносов".

Полученные деньги участники сети конвертировали в криптовалюту, выводили через сеть подконтрольных лиц и распределяли между участниками.

Прокуроры сообщают, что сейчас установлено 9 пострадавших граждан Латвии и Литвы. Сумма нанесенного им ущерба превышает 8 млн грн. Во время спецоперации было проведено более 30 обысков. Изъята компьютерная техника (в том числе 41 мобильный телефон, 46 ноутбуков и 4 планшета), серверное оборудование, электронные носители информации, документация, криптовалютные кошельки, банковские карты, оружие травматического действия, элитные автомобили и денежные средства в разных валютах на сумму более 21 млн грн.

По результатам обысков в порядке задержаны 11 человек, в частности 32-летний организатор и 28-летний соорганизатор, говорят в полиции.

Им сообщено о подозрении по фактам совершения мошенничества в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, создания и руководства преступной организацией, а также участия в ней (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины).

Сейчас 10 подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, одному - по состоянию здоровья - круглосуточный домашний арест.

Следствие продолжается. Правоохранители продолжают анализ массива изъятых электронных доказательств, устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности и всех причастных лиц.