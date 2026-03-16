380 млн Гороховский из Тигипко не доплатили государству в 2024-25 и это только по единому социальному вкладу-ЕСВ, пишет БондНьюс





monobank это не только ТМ которой владеют Тигипко с Гороховским, это услуга, которую фирма Гороховского-“Финтех Бенд” предоставляет Универсал банка Тигипко.



Расходы банка — это прибыль, выведенная на фирму, которую партнеры получают, уклоняясь от налогов



Лишь один пример: в 2024 году “Финтех Бенд” ежемесячно платил каждому из своих 53 работников по 1,9 млн зарплаты, что позволило заплатить Государству лишь 2,4 млн единого социального взноса по фонду зарплаты 1,2 млрд!



то есть начисление на фонд зарплаты по ЕСВ составило 0,2% вместо 22%. То есть Государству недоплатили 227 млн



В 2025 году они так уклонились на 154 млн: стало больше работников — 104, и средняя зарплата стала “лишь” 636 тыс грн/мес



С Универсал банком партнеры так не рискуют: зарплата там обычная 50тыс/мес, и ЕСВ платят нормальный: 270 млн (22%)



сравните это с 2,4 млн — ЕСВ у фирмы



При том что фонд ЗП банка: 1,36 млрд, а фирмы — 1,2 млрд





