Европейские сельскохозяйственные операторы, которые работают в Украине, объявили о создании Международной ассоциации фермеров Украины (International Farmers’ Association of Ukraine, IFA), сообщил потомок династии сахарозаводчиков, экс-мэр Глухова и первый президент объединения Мишель Терещенко в Facebook.

Согласно сообщению, учредительное собрание состоялось 14 марта под Киевом на базе компании Horsch. В новую ассоциацию вошли 63 семейных аграрных предприятия из Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции, Швейцарии, Австрии, Дании и Шотландии. Совокупный земельный банк членов IFA в Украине составляет 275 тыс. га.

“Мы знаем, как защищаться, но решили создать свое объединение, чтобы объединить усилия и лучше отстаивать свои права. IFA сможет донести свой голос ко всем важным для украинских аграриев переговоров, таких как те, что связаны с интеграцией Украины в Европейский Союз”, — отметил Терещенко.

Целью создания ассоциации является защита иностранных аграриев от действий рейдеров, коррумпированных аферистов и недобросовестных чиновников. Кроме того, организация будет генерировать синергию между коллегами, способствовать обмену опытом и внедрению инновационных методов сельского хозяйства.

В мероприятии приняли участие заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Олег Хоменко и представители посольств Германии, Бельгии, Нидерландов, Дании.





