0
Сьогодні, 12:00

Принц Гаррі звернувся до українців: що сказав герцог Сассекський (відео)

Категория: Новини / Події

Принц Гарри обратился к украинцам по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России. В видео он поделился впечатлениями от поездок в Украину, которые совершил в прошлом году.

Герцог Сассекский посетил Львов и Киев по приглашению Центра Superhumans. Тогда принца глубоко тронули ветераны, с которыми он встретился в Украине, а позже и на "Играх непокоренных" в Ванкувере. Об этом он сказал в обращении на странице Superhumans.

В ролике принц Гарри говорил о масштабе испытаний, с которыми сталкивается Украина, и подчеркнул, что украинцы не остались наедине.

"Пожалуйста, знайте: вы не одни. Мир стоит рядом. И мы ежедневно учимся у вас мужеству. Оставайтесь сильными, оставайтесь отважными, сохраняйте надежду". 


Источник





