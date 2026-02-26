Принц Гарри обратился к украинцам по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России. В видео он поделился впечатлениями от поездок в Украину, которые совершил в прошлом году.

Герцог Сассекский посетил Львов и Киев по приглашению Центра Superhumans. Тогда принца глубоко тронули ветераны, с которыми он встретился в Украине, а позже и на "Играх непокоренных" в Ванкувере. Об этом он сказал в обращении на странице Superhumans.

В ролике принц Гарри говорил о масштабе испытаний, с которыми сталкивается Украина, и подчеркнул, что украинцы не остались наедине.

"Пожалуйста, знайте: вы не одни. Мир стоит рядом. И мы ежедневно учимся у вас мужеству. Оставайтесь сильными, оставайтесь отважными, сохраняйте надежду".





Источник



