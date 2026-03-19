



Украина пережила еще одну сложную зиму. В 2025 году энергосистема выдержала более четырех тысяч ударов, была на грани второго в своей истории полного блэкаута, а отдельные районы страны по несколько суток или даже недель страдали без света и тепла.

Календарная зима завершилась, но следующий отопительный сезон, по оценкам профильных экспертов, обещает быть не менее тяжелым. Поэтому подготовку к нему необходимо начинать уже сейчас. Первые шаги в этом направлении сделаны.

В начале марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил " Комплексные планы устойчивости" регионов и крупных городов. В них определены пошаговые дорожные карты подготовки критической инфраструктуры к новым атакам.

Что предусматривают эти документы, сколько будет стоить их реализация и реально ли это сделать до нового отопительного сезона? Главное - помогут ли эти решения пройти следующую зиму даже при худшем сценарии. Если нет - части украинцев уже сейчас стоит задуматься о жизни за пределами мегаполисов.

Планы устойчивости

Ключевая цель планов устойчивости - сформировать видение, как города будут готовиться к следующему отопительному сезону, объясняет директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. Следующий шаг - реализация планов и, что самое важное, жесткий контроль их выполнения.

Зима 2025-2026 годов показала, что Киев был подготовлен гораздо хуже по сравнению даже с некоторыми прифронтовыми городами. Например, местные органы власти Харькова или Днепра, которые находятся в нескольких десятках километров от линии фронта, в рамках подготовки сделали гораздо больше, чем столичные чиновники.

"Появление таких планов - позитивный сигнал. Особенно учитывая то, что их начали готовить еще до завершения отопительного сезона. Главное - чтобы это не осталось формальностью и документы начали выполнять", - отмечает эксперт.

Документы для городов и общин разрабатывались на местах. Утвержденные СНБО планы устойчивости в публичном доступе отсутствуют, однако ЭП ознакомилась с копией одного из них. По словам собеседника издания в правительстве, проблемы в большинстве городов типичные, поэтому подходы к их решению похожи и могут отличаться разве что в деталях.

По замыслу Кабинета министров, который координирует выполнение планов, каждый региональный документ должен содержать конкретный перечень шагов для подготовки к зиме и обеспечения работы инфраструктуры в условиях возможных кризисных сценариев. Планы предусматривают четыре ключевых направления.

Первый - защита объектов критической инфраструктуры. Речь идет о противовоздушной обороне и достройке физических укрытий второго уровня на объектах "Укрэнерго", "Нафтогаза", "Оператора ГТС". На это планируется выделить почти 38 млрд грн.

Второй - развитие распределенной генерации. В 2025 году темпы ее строительства были неудовлетворительные. "Госкомпании и общины не смогли подключить даже подаренное партнерами оборудование", - говорит экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

В планах на 2026 год - строительство 1,5 ГВт распределенной генерации. Больше всего - в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областях, а также в столице. В правительстве ожидают, что дополнительную генерацию запустят до сентября.

Источник