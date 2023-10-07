Украина входит в зиму с расшатанной энергетической системой, а это означает, что ночи без света, тепла и воды могут повториться этой зимой для миллионов украинцев. Об этом пишет Reuters, которое опросило как украинских, так и западных экспертов.

“Тысячи инженеров работали в течение летних месяцев, чтобы отремонтировать сломанное оборудование, и лучшая противовоздушная оборона может помочь смягчить последствия войны, когда температура начнет снижаться. Но не было ни денег, ни времени, чтобы завершить подготовку к зиме”, — пишет агентство.

“Много (усилий) было потрачено на то, чтобы просто отремонтировать то, что было разрушено. И смогли ли мы построить дополнительную устойчивость? Находимся ли мы в лучшем положении, чем прошлой зимой? Я так не думаю”, — сказал Маркус Липпольд, руководитель энергетической группы Европейского Союза по расширению.

“Это были большие усилия, они были успешными, но они должны продолжаться”, — сказал он в Брюсселе на этой неделе.

В то же время Reuters признает, что Украина не делится подробными данными о влиянии атак на свою энергосистему, рассматривая их как чувствительную информацию во время войны. А значит прогнозы агентства основываются преимущественно на общеизвестных фактах и на опасениях, что учитывая состояние, в котором украинская энергетика находилась после прошлой зимы, нынешний отопительный сезон может оказаться тяжелее.

Так, агентство цитирует исследовательский центр Киевской школы экономики, который по состоянию на июнь оценил прямые убытки, нанесенные энергетической инфраструктуре Украины, в 8,8 млрд долларов.

Кроме того, мэр Львова Андрей Садовый в августе заявил, что его западный город с населением около миллиона человек, расположенный далеко от окопов на востоке и юге, должен готовиться к тому, что останется без света до двух месяцев.

“Будут ли сложности? Да. Будут ли ограничения на поставки? Я уверен, что они будут”, — отметил Александр Харченко, директор аналитического “Центра исследований энергетики”.





ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, которая обеспечивает около четверти потребностей страны, за почти 20 месяцев войны неоднократно подвергалась ударам российских ракет, дронов и артиллерии.

Ее исполнительный директор Дмитрий Сахарук сообщил Reuters, что компания провела масштабные ремонтные работы накануне зимы, но некоторые энергоблоки требовали больше времени для восстановления, поскольку повреждения были очень значительными.

“Безусловно, можно сказать, что уровень надежности будет ниже (чем в прошлом году)”, — сказал он.

Однако, по словам Сахарука, ДТЭК установил мешки с песком, бетонные блоки, габионы и антидронные сетки для защиты энергоблоков.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что аналогичные меры внедряются по всей стране.

Шмыгаль также сообщил, что сейчас семь атомных энергоблоков готовы к зиме, а ремонт еще на двух находится на завершающей стадии. В прошлом году на атомную энергетику приходилось около 60% производства электроэнергии в Украине.

Руководитель национального оператора сетей “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий сообщил, что основная сеть, одна из наиболее поврежденных частей энергосистемы, готова передавать зимние объемы электроэнергии.

“Энергосистема не такая надежная и с меньшей резервной мощностью, чем была до прицельных ударов”, — сказал он, — Но при этом российский террор уже не будет сюрпризом и все к нему готовятся”.





Украина также накопила достаточно газа, чтобы пережить зиму без импорта впервые с момента обретения независимости в 1991 году, сообщил Reuters Алексей Чернышов, председатель правления крупнейшей нефтегазовой компании страны “Нафтогаз”.

Среди других мер для усиления энергетической устойчивости Украины, правительство сделало первые шаги к децентрализации сектора и согласилось, что Украина может импортировать европейскую электроэнергию. До вторжения она была нетто-экспортером.

Некоторые предприятия и города начали наращивать собственные мощности, переходя на небольшие возобновляемые источники энергии, где это возможно, и устанавливая генераторы.

Украинские компании и частные лица импортировали десятки тысяч генераторов, хотя единичные атаки на нефтебазы угрожают поставке топлива для питания двигателей.

“На сегодня мы имеем 83 мощных генератора на наших теплокоммунэнерго и водоканале”, — рассказал Сергей Сухомлин, мэр Житомира.

“Постоянно отрабатывать генераторы невозможно. Но если будет полное отключение электроэнергии на несколько часов, мы сможем обеспечить отопление...”

Reuters напоминает, что во время последнего отопительного сезона, который длится с октября по март и во время которого температура опускается значительно ниже нуля, среднестатистический украинец, живущий далеко от линии фронта, провел без света около 35 дней. Часто отсутствие света сопровождалось и отсутствием водоснабжения.





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