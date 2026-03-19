Велич і ніжність. «Stabat Mater»: тріумф високого мистецтва у стінах кірхи Святого Павла





Увечері 15 березня 2026 року Одеська кірха Святого Павла стала справжнім осередком високого мистецтва і духовного піднесення. Тут відбувся концерт камерної музики «Музика Страсного часу. Перголезі “Stabat Mater” і не тільки», який без перебільшення можна назвати однією з найяскравіших культурних подій весни в Одесі.

Велична атмосфера старовинного храму, наповненого м’яким світлом і особливою акустикою, ідеально відповідала задуму програми — занурити слухачів у глибокі роздуми, емоції та духовні переживання. Концерт став справжньою подорожжю крізь століття — від барокових шедеврів до зразків пізнішої європейської класики. Захоплення слухачів, як завжди, викликала органістка Вероніка Струк, яка відкрила вечір творами Йоганна Готфріда Вальтера, Йоганна Крiгера та Йоганна Пахельбеля. Її виконання вирізнялося технічною досконалістю, глибоким відчуттям стилю та емоційною виразністю. Орган у її руках звучав то урочисто й монументально, то ніжно і медитативно, створюючи особливий духовний простір.

Кульмінацією вечора стало виконання безсмертної кантати Stabat Mater Джованні Баттіста Перголезі. Солістки — заслужена артистка України Юлія Терещук (сопрано) та Марина Годулян (контральто) — подарували слухачам справжнє емоційне одкровення. Їхні голоси, зливаючись у гармонійному діалозі, передали всю глибину скорботи, ніжності та віри, закладених у цьому геніальному творі. Кожна з 12 частин звучала як окрема молитва, наповнена щирістю та внутрішнім світлом.

Не менш вражаючим стало виконання дуетів «Recordare» та «Agnus Dei» з Реквієму Джузеппе Верді. Вокальна майстерність і тонке відчуття музичного матеріалу дозволили артисткам передати всю драматургію цих творів — від глибокого суму до світлої надії.

Завершення концерту — лірична композиція «Весна у монастирському саду» англійського композитора Альберта Кетелбі — стало своєрідним символом оновлення та надії. Після емоційної напруги попередніх творів вона прозвучала як ніжний подих весни, залишивши у серцях слухачів відчуття гармонії та світла.

Окремої подяки заслуговує ведуча концерту Ельвіра Паламарчук, яка майстерно провела слухачів крізь програму вечора, наповнюючи її змістовними коментарями та створюючи атмосферу щирого діалогу з публікою.

Концерт «Музика Страсного часу» став справжнім святом високої музики, яке об’єднало виконавців і слухачів у спільному переживанні краси та духовності. Такі події не лише збагачують культурне життя міста, а й дарують віру в силу мистецтва, здатного торкатися найглибших струн людської душі.