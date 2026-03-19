Американский актер и режиссер Шон Пенн, который посещает Украину, побывал в боевом подразделении 157-й ОМБр в Донецкой области, в частности, в Славянске, его сопровождал бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Источник: сообщение 157 ОМБр

Дословно: "Шон Пенн, пропустив церемонию Оскар, и прибыв в Украину, смог лично посетить боевое подразделение 157-й отдельной механизированной бригады, которое выполняет боевые задачи на Донецком направлении".

Детали: Судя по фото, которые опубликовала бригада, американского актера сопровождает бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Однако в сообщении об этом не сказано.

В нобяре 2025 года Андрей Ермак заявлял американскому изданию New York Post, что идет на фронт после того, как подал в отставку на фоне коррупционного скандала и следственных действий НАБУ в его доме.

Военные рассказали, что Шон Пенн пообщался с украинскими военнослужащими, выразил искреннюю поддержку и благодарность за их мужество, самоотверженность и преданность защите Украины.

"Его приезд — это знак того, что мир видит и ценит наших героев, которые день за днем стоят на защите свободы и независимости нашей страны. Такие встречи вдохновляют и напоминают, что даже в самые сложные времена мы не одни, и наша отвага не останется незамеченной", - говорится в сообщении.

Напомним: 16 марта сообщалось, что американский актер и режиссер Шон Пенн прибыл в Украину. Именно эта поездка стала причиной, почему звезда пропустил церемонию вручения кинопремии "Оскар", хотя одержал победу в одной из номинаций.

Также напомним, что в начале марта отправленный в отставку с должности руководителя Офиса президента Андрей Ермак возглавил созданный по его инициативе при Национальной ассоциации адвокатов комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления.

