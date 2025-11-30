Ермак отправится на фронт?

Экс-глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении отправиться на фронт. Об этом он сказал в комментарии New York Post.

“Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям, — написал Андрей Ермак в текстовом сообщении изданию в пятницу вечером. — Я честный и порядочный человек”.

При этом не уточнил, когда именно он намерен отправиться на передовую.

”Меня опозорили и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем для Зеленского: я еду на фронт. Меня возмущает грязь, направленная в мой адрес, и еще больше возмущает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду”, — говорится в сообщении.





