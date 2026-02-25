Одеські бійці — серед кращих: 15 медалей на чемпіонаті області

Збірна команда Одеської обласної федерації К-1 та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL, представлена БК «Академія боксу», клубами єдиноборств Outstrike Fight Club і Staff Fight Club, вкотре гідно представила регіон на Відкритому чемпіонаті Одеської області з греплінгу та панкратіону.

У змаганнях взяли участь найсильніші спортсмени області, і одесити продемонстрували високий рівень підготовки, характер та справжній командний дух. Результат виступу — більш ніж переконливий: 10 золотих, 3 срібні та 2 бронзові нагороди.





Особливо яскраво проявили себе спортсмени БК «Академія боксу», які показали стовідсотковий результат: троє спортсменів — сім виграних поєдинків із семи можливих та п’ять золотих медалей. Чемпіонами стали Владислав Сторчеус, Ксенія Сержанюк (дві золоті нагороди) та Анна Сержанюк (дві золоті нагороди).

Гідно виступили й представники Outstrike Fight Club. Володимир Вишківський виборов бронзу в розділі «греплінг Ноу-Гі» у ваговій категорії до 77 кг, здобувши впевнену перемогу у сутичці за третє місце. Денис Романов став чемпіоном у розділі «греплінг Гі» (до 77 кг) та був включений до складу збірної Одеської області. Також він посів друге місце у категорії до 84 кг, продемонструвавши силу волі та готовність приймати виклики.

Потужний внесок у загальний результат зробили й спортсмени Staff Fight Club. Двічі піднімався на найвищу сходинку п’єдесталу Микита Рябоконь. Ренат Таранок здобув золото та срібло. Чемпіоном став Тимофій Душко. Срібну нагороду виборов Давид Ногачевський, а бронзу — Данило Гостєв.

Такий результат — це підсумок системної роботи тренерів, дисципліни спортсменів і згуртованості великої команди однодумців. Одеська школа єдиноборств вкотре довела: вона виховує справжніх чемпіонів.

Пишаємось кожним спортсменом і тренером, дякуємо керівництву федерації за підтримку та можливість розвиватися. Рухаємось тільки вперед. Слава спорту та Україні! 🇺🇦🔥



