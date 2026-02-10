Тріумф сили, характеру і волі: одеські спортсмени підкорили чемпіонат з комбат дзю-дзюцу

Відкритий чемпіонат Одеської області з комбат дзю-дзюцу став яскравою подією спортивного життя регіону та приніс блискучий успіх представникам Одеської обласної федерації К-1 та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL. Вихованці Боксерського клубу, клубу єдиноборств «Академія боксу» та спортивного клубу «Стафф» продемонстрували виняткову майстерність, незламний характер і справжній бойовий дух.

Результат виступу вражає і викликає щире захоплення: у скарбничці одеської команди — 28 нагород, серед яких 8 золотих, 12 срібних та 8 бронзових медалей. Це переконливе свідчення високого рівня підготовки спортсменів та професіоналізму їхніх наставників.

Особливо відзначилися справжні зірки чемпіонату. Подвійними чемпіонками стали Анна та Ксенія Сержанюк, які продемонстрували бездоганну техніку і силу духу. Золоту нагороду також вибороли Станіслав Ядикін та Микита Рябоконь, підтвердивши свою спортивну майстерність. Яскравий виступ показав Владислав Сторчеус, який здобув золото і срібло, а Ренат Таранюк доповнив свою колекцію нагород золотою та двома бронзовими медалями.

Гідно представили команду і срібні призери — Данило Гостєв, Артем Ядикін, Велімір Мілєв, Ілля Крижановський, Андрій Тягій, Марк Стоянов, Давид Ногачевський, а також Микита Тодерюк і Ярослав Лозовой, які, окрім срібних, здобули ще й бронзові нагороди. Бронзові медалі поповнили скарбничку команди завдяки виступам Іллі Худякова, Микити Камнєва та Аркадія Бурлаки.

Ці перемоги — результат наполегливої праці, щоденних тренувань і безмежної відданості спорту. За кожною медаллю стоять години самовдосконалення, віра в себе і підтримка тренерів, які виховують не лише чемпіонів, а й сильних, цілеспрямованих особистостей.

Одеська школа єдиноборств знову довела свою силу та авторитет, а її вихованці — готовність гідно представляти рідний край на найвищому рівні. Попереду — нові виклики і нові старти, зокрема Чемпіонат Одеської області з кікбоксингу WTKA та К-1 пам’яті Сергія Пятецького.

Без сумніву, ці молоді спортсмени ще не раз порадують своїми перемогами, прославляючи Одесу і Україну. Разом — до нових вершин і нових тріумфів! 🇺🇦🥊