Збірна Одещини з К-1 — серед найкращих в Україні!

Вітаємо збірну команду Одеської обласної федерації К-1 з блискучим виступом на Чемпіонаті України з К-1! Спортсмени показали високий рівень підготовки та волі до перемоги, здобувши 8 золотих, 2 срібних та 3 бронзові нагороди.

Успіх команди забезпечили вихованці клубів Boxing Academy Odesa, Outstrike Fight Club, Samson Fight Club, а також спортсмени під керівництвом досвідчених тренерів Вікторії Ніки, Віктора Стасюка, Дениса Камінського та Сергія Кондогеоргіса.

За підсумками чемпіонату спортсмени Одещини увійшли до складу Національної збірної України та представлятимуть країну на Чемпіонаті Європи в Кишиневі.

Окремі відзнаки отримали представники одеської школи:

Віктору Стасюку вручено кубок кращого тренера збірної серед дорослих, а Софія Курносенко здобула кубок за кращу техніку серед жінок, підтвердила першу суддівську категорію з К-1 та успішно відпрацювала суддею і рефері турніру.

Пишаємось досягненнями нашої збірної та бажаємо нових яскравих перемог на європейській арені!