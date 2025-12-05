У кірсі Святого Павла в Одесі запалили першу свічку Адвенту — символ надії та духовного оновлення

У неділю в кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України в Одесі відбулося особливе Богослужіння, сповнене тихої радості, очікування та глибокого духовного змісту. Під час служби пастор Олександр Гросс урочисто запалив першу свічку Адвенту, відкривши благословенний період підготовки до світлого свята Різдва Христового.

Запаливши свічку пастор звернувся до прихожан із проникливим словом та розповів цікаву й змістовну історію виникнення традиції Адвенту, що бере свій початок у християнських громадах Західної Європи. Ця традиція протягом століть стала символом духовної зосередженості, спокою та надії.

Перша свічка Адвенту, яку часто називають Свічкою Пророцтв, нагадує про пророків Старого Завіту, які ще задовго до народження Ісуса Христа провіщали пришестя Спасителя. Вона символізує Надію, з якою Церква вступає на шлях до Різдва, очікуючи не лише історичну подію народження Христа, а й оновлення людського серця, віри та любові.

Адвент — це особливий час. Це чотири тижні тиші, молитви та внутрішнього очищення, коли кожна людина вчиться зупинятися у швидкому ритмі повсякдення, прислухатися до Божого Слова та відкривати свою душу світлу, яке приходить у світ разом із Христом. Запалена перша свічка стала знаменням початку цього благословенного періоду очікування.

Після урочистого Богослужіння зі Святим Причастям пастор Олександр Гросс тепло привітав та благословив іменинників листопада — людей, які народилися в останній осінній місяць. Для кожного з них прозвучали щирі молитви, добрі слова та побажання Божої опіки, миру, здоров’я та духовної радості.

Особлива атмосфера цього недільного дня знову об’єднала громаду навколо вічних цінностей — віри, надії, любові та взаємної підтримки. У непростий для України час такі духовні події стають справжнім джерелом сили, розради та світла.

Дорогі друзі!

Двері кірхи Святого Павла завжди відкриті для кожного, незалежно від віку, життєвого досвіду чи обставин. Громада щиро запрошує всіх охочих долучатися до спільної молитви та Богослужінь, які відбуваються щонеділі о 10:00.

Нехай світло першої свічки Адвенту запалить у серцях кожного надію, мир і очікування Різдвяного чуда.