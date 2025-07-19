Спільна міжконфесійна молитва за мир в Україні та у світі з літанією Ковентрі

17 липня 2025 року в Одеській кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України відбулася спільна міжконфесійна молитва за мир в Україні та у світі з використанням літанії Ковентрі — молитви примирення, яка стала символом надії та єдності християн у часи війни та кризи.

Цей духовний захід був присвячений 12-й річниці участі Громади Святого Павла в міжнародній Спільноті «Хреста з Цвяхів» (Coventry Cross of Nails Community, Велика Британія). Хрест із цвяхів — це символ примирення, прощення та єдності, що виник на руїнах зруйнованого під час Другої світової війни собору в Ковентрі, і сьогодні об'єднує сотні громад у всьому світі навколо ідеї миру та зцілення.

Молитва зібрала представників різних християнських конфесій. Серед учасників були:

Отець Конрад , настоятель Римсько-католицького кафедрального собору Успіння Пресвятої Діви Марії в Одесі;

, настоятель Римсько-католицького кафедрального собору Успіння Пресвятої Діви Марії в Одесі; Єпископ Денис Сердіченко , очільник Одеської народної церкви;

, очільник Одеської народної церкви; Пастор Роман Медяник, адміністратор Одеської народної церкви.

Також на молитві був присутній актив Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України на чолі з головою — Юрієм Работіним, який відзначив важливість єдності та духовної солідарності журналістської спільноти в такі історичні часи.

Усі присутні єдналися в спільному читанні літанії Ковентрі, яка починається словами «Боже, прости» — зверненням до Господа із проханням про милість і зцілення для світу, розділеного війною, ненавистю та несправедливістю. Молитва була пронизана глибокими словами прощення, взаєморозуміння і готовності до діалогу.

«Ми молилися разом — православні, католики, протестанти. І саме в цій єдності — надія. Надія на те, що мир можливий», — зазначив диякон Аррне Бьольт з Німетчини, секретар міжнародної Спільноти «Хреста з Цвяхів», який прочитав присутнім свою проповідь.

Відвідувачі також мали змогу запалити свічку пам’яті й залишити особисту молитву біля хреста з цвяхів, який зберігається в кірсі Святого Павла. Цей символ став місцем глибокої тиші, надії і солідарності.

Молитва завершилася органною музикою та благословенням усіх присутніх. Спільнота «Хреста з Цвяхів» залишається живим свідченням того, що навіть у часи великого горя та руйнувань слово «прощаю» має силу змінити серце, а молитва — змінити світ.