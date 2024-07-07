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Сьогодні, 14:00

Лекція Превелебного Джона Віткомба John Witcombe “Хрест з цвяхів: теорія та практика примирення”

Категорія: Новини / Видео

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В Одеській кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбулася надзвичайна подія - зустріч громади з відомим діячем Церкви, деканом собору Ковентрі Coventry Cathedral(Великобританія),, Превелебним Джоном Віткомбом John Witcombe. Ця зустріч була організована Спільнотою Хреста з цвяхів (Community of the Cross of Nails (CCN)), яка об'єднує різні церкви та організації по всьому світу в миротворчих та примирювальних ініціативах.

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