Лекція Превелебного Джона Віткомба John Witcombe “Хрест з цвяхів: теорія та практика примирення”

В Одеській кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбулася надзвичайна подія - зустріч громади з відомим діячем Церкви, деканом собору Ковентрі Coventry Cathedral(Великобританія),, Превелебним Джоном Віткомбом John Witcombe. Ця зустріч була організована Спільнотою Хреста з цвяхів (Community of the Cross of Nails (CCN)), яка об'єднує різні церкви та організації по всьому світу в миротворчих та примирювальних ініціативах.

