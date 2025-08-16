Минэкономики продлило срок подачи заявок на государственное стимулирование для индустриальных парков. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Заявки на получение финансовой поддержки можно подавать в уполномоченные банки до 29 августа.

Размер финансирования может достигать до 150 млн грн на один парк, при этом софинансирование государства составляет до 50%, а для территорий, которые были деоккупированы, — до 80% стоимости проекта.

“Государственное стимулирование индустриальных парков является важным элементом политики развития экономики “Сделано в Украине”. Эта поддержка предоставляется для обустройства инфраструктуры и компенсации стоимости присоединения к электросетям”, — напоминает министерство.





“Продление срока приема заявок дает возможность еще большему количеству проектов получить государственную поддержку. Это не просто участки, а проверенный в мире инструмент для быстрого экономического роста. Они позволяют эффективно сочетать инвестиционные стимулы, инфраструктурную подготовку и управленческую эффективность”, — говорится в сообщении.





В 2024 году государство уже направило более 1 млрд грн на развитие инфраструктуры в 15 парках. В 2025 году решение о финансировании принято для двух парков на общую сумму 203 млн грн, еще пять заявок находятся на рассмотрении.

Кроме того, местные власти имеют возможность дополнительно стимулировать инвесторов через снижение налогов на недвижимость и землю, а также введение собственных программ поддержки.

