По словам Стефанишиной, УПЦ говорит о преследованиях, потому что «связана с Москвой».

Посол Украины в США Ольга Стефанишина публично отреагировала на заявления члена Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анны Паулины Луны, которая ранее обвинила украинские власти в преследовании христиан Украинской Православной Церкви.

В своем аккаунте в соцсети Х Стефанишина заявила, что Посольство Украины «всегда готово предоставить информацию, основанную на фактах», и изложила несколько таких «фактов» относительно преследований УПЦ.

«Украина развивает разнообразный религиозный ландшафт делами, а не словами. У нас зарегистрировано более 30 000 религиозных организаций, многие из которых не могут действовать в России. Только та, которая связана с Москвой, говорит о преследованиях», – написала посол.

По ее словам, «переходы» общин из УПЦ в ПЦУ являются добровольными, а напряженность, которая возникает при этом, просто «используется российской пропагандой». «Украина – демократическое государство; все споры будут разрешаться в суде», – уверяет Стефанишина.

При этом она связала действия властей в отношении УПЦ якобы с вопросами безопасности. «Деятельность Русской Церкви представляет прямую угрозу национальной безопасности. Именно Церковь публично поддерживает войну. Украинское законодательство не ограничивает религиозные убеждения, богослужение или доктрину; оно запрещает связи с этой организацией», – утверждает дипломат.

Какое отношение УПЦ имеет к позиции Русской Церкви относительно войны в Украине, посол не уточнила.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила о намерении вынести вопрос о преследовании христиан в Украине на международный уровень. В своем сообщении в Х она подчеркнула, что считает происходящее недопустимым.

«Американские налоговые деньги не должны поступать в распоряжение правительства, которое преследует и препятствует христианам, стремящимся поклоняться Богу, – заявила она. – Мы видим, что преследование христиан в Украине активно происходит и документально подтверждено. Это то, что должно быть осуждено всем международным сообществом, независимо от христианской конфессии».