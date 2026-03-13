Петиція до Кабміну щодо призупинення реформи НУШ набрала необхідні 25 тисяч голосів

Петиція до Кабінету міністрів щодо призупинення реалізації реформи Нової української школи (НУШ) набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Її зареєстрували на сайті уряду 19 лютого.

Авторкою петиції є Качур Оксана Євгеніївна. Вона від імені батьків учнів просила Кабмін призупинити впровадження освітньої реформи на період воєнного стану і в перехідний період після його завершення.

У зверненні також просять уряд переглянути підхід до реалізації НУШ, звернувши увагу на:

проблеми, що виникли під час впровадження реформи;

дотримання прав учнів про рівний доступ до освіти та забезпечення наступності освітніх рівнів (відповідно до Конституції України і статей 3, 5 Закону "Про повну загальну середню освіту").

Зокрема авторка петиції звернула увагу на реформу старшої школи.

"Ми переконані, що в умовах воєнних дій така реформа створює реальні ризики руйнування освіти в громадах. Без урахування реальних ситуацій на місцях ця реформа призведе до того, що багато громад залишаться без старших класів", – зазначила Оксана Качур.

Вона додала, що доїзд старшокласників до інших населених пунктів, де будуть академічні ліцеї, негативно вплине на їхнє фізичне, емоційне здоров'я, на якість освіти, а також буде додатковим ризиком для життя через воєнний стан.

Авторка петиції звернула увагу і на теперішніх дев'ятикласників, які не починали навчання за НУШ, а зараз їм обмежили можливість продовжити навчання у старших класах своїх шкіл.

Саме тому батьки просять уряд:

призупинити реформу на час воєнного стану і в перехідний період після його завершення;

переглянути підходи до реалізації НУШ із залученням батьків та освітян до публічного обговорення реформи;

гарантувати дев'ятикласникам можливість продовжити навчання у старших класах своєї школи.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2026 року розпочнеться пілотний етап "профільної" реформи старшої школи. Її випробують на 150 закладах освіти по всій країні. А за рік реформа почне діяти повноцінно.

Источник