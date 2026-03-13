 
Сьогодні, 12:00

Петиція до Кабміну щодо призупинення реформи НУШ набрала необхідні 25 тисяч голосів

Категория: Новини / Наука та освіта

Петиція до Кабінету міністрів щодо призупинення реалізації реформи Нової української школи (НУШ) набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Її зареєстрували на сайті уряду 19 лютого.

Авторкою петиції є Качур Оксана Євгеніївна. Вона від імені батьків учнів просила Кабмін призупинити впровадження освітньої реформи на період воєнного стану і в перехідний період після його завершення.

У зверненні також просять уряд переглянути підхід до реалізації НУШ, звернувши увагу на:

  • проблеми, що виникли під час впровадження реформи;
  • дотримання прав учнів про рівний доступ до освіти та забезпечення наступності освітніх рівнів (відповідно до Конституції України і статей 3, 5 Закону "Про повну загальну середню освіту").

Зокрема авторка петиції звернула увагу на реформу старшої школи.

"Ми переконані, що в умовах воєнних дій така реформа створює реальні ризики руйнування освіти в громадах. Без урахування реальних ситуацій на місцях ця реформа призведе до того, що багато громад залишаться без старших класів", – зазначила Оксана Качур.

Вона додала, що доїзд старшокласників до інших населених пунктів, де будуть академічні ліцеї, негативно вплине на їхнє фізичне, емоційне здоров'я, на якість освіти, а також буде додатковим ризиком для життя через воєнний стан.

Авторка петиції звернула увагу і на теперішніх дев'ятикласників, які не починали навчання за НУШ, а зараз їм обмежили можливість продовжити навчання у старших класах своїх шкіл.

Саме тому батьки просять уряд:

  • призупинити реформу на час воєнного стану і в перехідний період після його завершення;
  • переглянути підходи до реалізації НУШ із залученням батьків та освітян до публічного обговорення реформи;
  • гарантувати дев'ятикласникам можливість продовжити навчання у старших класах своєї школи.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2026 року розпочнеться пілотний етап "профільної" реформи старшої школи. Її випробують на 150 закладах освіти по всій країні. А за рік реформа почне діяти повноцінно.

 

