Голова МВФ радить Україні позбутися субсидіювання електроенергії та газу, щоб стати «економічним левом Європи»

Україна має потенціал для високих темпів економічного зростання і стати «економічним левом Європи», якщо продовжить реформи. Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва на дискусії проєкту «Україна: на передовій майбутнього», організованого Фондом Віктора Пінчука на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Деталі

«Досі субсидується електроенергія, опалення… Ми знаємо, чому країна це робить, але цього треба позбутися. Ще є, з точки зору фіскального становища, над чим працювати. Зараз ми розглядаємо, як зробити розподіл податкового тягаря справедливішим. Це непросто, але це потрібно зробити», – сказала вона.

Георгієва також підкреслила важливість усунення перешкод для розвитку приватного сектору та звернула увагу на проблеми безпеки та доступу до робочої сили: «Під час зустрічі з бізнес-лідерами в Києві дехто з них поставив проблему доступу до робочої сили вище за проблему безпеки».

Вона наголосила на практичній допомозі МВФ у цих питаннях, зокрема у поверненні українців додому, вирішенні проблем структурного безробіття та інтеграції ветеранів.

Ще один важливий аспект, за її словами, – завершення вступу України до ЄС у розумні терміни: «Це магніт для української економіки, щоб вона повністю інтегрувалася в Європу».

Георгієва відзначила прогрес у реформах під час війни: «Україна досягла кращих результатів у реформах, ніж до війни. Наприклад, у відкритій навесні 2023 року 4-річній програмі розширеного фінансування пройдено вісім переглядів».

Контекст

У програмі EFF український уряд зобовʼязався прийняти дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії протягом шести місяців після закінчення воєнного стану з обмеженим у часі планом впровадження на період після його скасування.

У свою чергу МВФ зазначав всередині 2025 року, що тарифи на газ та електрику для населення покривають приблизно половину ринкової ціни.

Наприкінці минулого року Україна та МВФ досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо нової 4-річної програми.

Вранці 15 січня до Києва з робочим візитом прибула директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Як зазначають співрозмовники Forbes Ukraine, головна мета візиту – обговорення меморандуму про співпрацю між Україною та МВФ.

Дата засідання ради директорів МВФ поки не визначена, потенційно воно може відбутися у лютому.





