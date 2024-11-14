В Україні треба міняти все! І політичну еліту, і всі закони, які протирічать Конституції! М.Поживанов

Політтехнолог Сергій Гайдай у ток-шоу «PRОПОНУЮ ВАМ СТАТИ ПРЕЗИДЕНТОМ» запропонував президентську посаду мені, Михайлові Поживанову, — українському політику, народному депутату України чотирьох скликань, колишньому міському голові міста Маріуполь, колишньому заступнику мера Києва Києва, а сьогодні громадському діячеві.

Політики не відчувають, що найефективніші дії треба робити з початку каденції. Якщо політик хоче зробити реформу — він мусить її зробити дуже швидко. Якщо реформу затягують — її ніколи не зроблять. Реформи не можуть бути непопулярними, адже вони повинні покращувати ситуацію, а не погіршувати.

Конституція перестала працювати через велику кількість підзаконних актів, указів президента і законів, які не відповідають Конституції, а подекуди протирічать їй. А Конституційний Суд не виконував свою функцію приведення законів до конституційних норм. Це — першопричина наших проблем.

Більшість українських президентів в той чи інший спосіб намагалися узурпувати владу, порушуючи Конституцію України. Українська бюрократія створена для чиновничої корупції, яка знищує інвестиції в українську економіку і вбиває її конкурентоздатність. В українському державному управлінні у тих, хто не краде і бореться з корупцією виникають постійні проблеми. У корупціонерів і крадіїв — проблем немає. Система їх захищає — вони свої.

Потужна країна — це країна де основу соціуму складає середній клас. Клас заможних громадян: від підприємців до пенсіонерів. Обговорили такі питання: Як треба проводити реформи в країні? Чому не працює Конституція? Як корупція роз'їдає державне управління? Чому податкова система знищує наші підприємства більш активно ніж російські ракети? Чому інформаційна бульбашка шкодить президенту більше ніж його опоненти?

00:00 Михайло Поживанов — український політик та громадський діяч

04:22 Як Маріуполь в 90-х роках обрав проукраїнського мера?

07:55 Як провести ефективні економічні реформи в окремому місті?

14:30 Чому в країні не працює Конституція?

20:45 Чому в Європі бізнес не бачить чиновників?

24:01 Як корупція в Україні вбиває мотивацію партнерів нам допомагати?

28:24 Як безвідповідальність можновладців знищує країну?

31:09 Чи можна зламати корупційну систему у владі?

34:10 Як створити справедливе оподаткування?

43:16 Чому потрібен коаліційний уряд?

50:20 Чому «Єдиний марафон» шкодить владі?

54:02 Як опонента зробити прихильником?

56:44 Бліцопитування «7 кроків до перемоги!»

«PROПОНУЮ ВАМ СТАТИ ПРЕЗИДЕНТОМ» з Михайлом Поживановим на Ютуб каналі ProUA • ПОЖИВАНОВ: В Україні треба міняти все... Канал PRO:UA в Facebook: / proua.media