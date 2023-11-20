Перший візит в Україну Пенні Пріцкер залишив досить тривожний післясмак у багатьох владних кабінетах на Печерських пагорбах.
Спеціальна представниця президента США Джо Байдена з питань відбудови України провела в Києві зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, з прем'єром та урядовцями, спікером Ради й із американським бізнесом. Разом із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком побувала навіть на конгресі регіональних влад.
На заходах Пріцкер була усміхнена й зацікавлено слухала, але сама її присутність мала двоякий вплив на українських візаві. З одного боку, Пріцкер – максимально наближена персона до Байдена, і це призначення дає шанс донести українські потреби та ідеї з відбудови просто в Білий дім. Але був ще й інший бік.
Слова "за наступний рік" не випадкові в цьому реченні. Якраз через рік, у листопаді 2024-го, в Сполучених Штатах стане зрозуміло, хто буде наступним президентом.
Тому серед опитаних УП учасників процесу є згода, що Пріцкер має десь рік, щоб показати успіх своєї місії. Якщо Байден програє вибори, то Трамп її на цій позиції не залишить. Але якщо чинний американський президент залишиться ще на один строк, то після успіху в Україні місце в новому уряді для Пріцкер буде більш ніж імовірним.
На чому триматиме фокус представниця Байдена в Україні, які сфери економіки та реформи потраплять в коло її інтересів, чим вона може бути корисна українській державі та чого у співпраці з Пріцкер допустити не можна, розібралась "Українська правда".
Поява спеціального представника президента США з питань відбудови України стала для багатьох топів влади в Києві несподіванкою.
Загалом формат закріплення за якоюсь темою людини в статусі спецпредставника для Джо Байдена не новий. Так, наприклад, за важливу для американського президента тему зміни клімату відповідає колишній держсекретар Джон Керрі. Він також має статус спецпредставника.
Щоб зрозуміти рівень впливовості такої посади, можна згадати лише той факт, що Керрі в розпал напруження між Китаєм і США їздив від імені Білого дому на переговори про кліматичні зміни в Пекін. Тоді навіть планувалась його зустріч із Сі Цзіньпіном, але чимось ображений китайський лідер скасував її в останній момент.
Призначення Пенні Пріцкер спецпредставницею з відбудови України свідчить про те, що для Байдена ця тема не втратила вагу, а навпаки потребує додаткового залучення. Саме тому він обрав займатися Україною одну з найбільш довірених і авторитетних постатей у демократичній команді.
Для самої Пріцкер ця робота цікава з кількох причин. По-перше, її родина походить з Київської області і, як переконують співрозмовники УП, що спілкувалися з посланницею Байдена, вона щиро вболіває за успіх України.
Пріцкер з першої ж зустрічі показала, що приїхала в Україну не жартувати. Вона справді має значні досягнення в бізнесі, була міністром торгівлі США, і це позначилось на її манері вести справи.
На користь призначення Пріцкер у Байдена було кілька важливих аргументів: вона впливова в системі влади і має беззаперечний авторитет у середовищі американського бізнесу.
Допомога з боку Сполучених Штатів в Україні сприймається як щось, що йде з єдиного джерела. Хоча насправді у Вашингтоні одразу кілька різних відомств і структур одночасно менеджерять паралельні потоки грошей, зброї, грантів тощо, які ідуть у нашу країну.
Саме для координації цих розрізнених процесів з єдиного центру й була призначена Пріцкер.
Для реалізації цієї третьої функції Пріцкер і приїздила в Україну в жовтні. Як пояснюють співрозмовники УП, такі візити будуть регулярними – орієнтовно раз на квартал Пріцкер фізично навідуватиметься в Київ, а між тим займатиметься роботою для України поза нею.
Враження в більшості опитаних УП експертів і членів владної команди, які перетинались із представницею Байдена в ході її першого візиту, дуже схожі.
Початок роботи Пріцкер бачила в оживленні традиційно головних для України галузей економіки: аграрної сфери і металургії. Саме вони мають стати "швидкими перемогами", адже можуть дати відчутний приріст грошей за мінімальних зусиль.
Однак крім таких швидких історій, представниці Байдена намагались презентувати інші потенційні вхідні точки американських компаній в Україну.
Експорт зерна – це добре. Але фірми зі США можуть приєднатись до аграрки і в інших місцях. На вході – добрива, техніка, технології, насіння, і на виході – переробка зерна, м'ясо, яйця тощо. Це бізнес на десятки мільярдів доларів щороку.
Крім того українська влада дала зрозуміти, що зацікавлена в залученні американських компаній на український енергетичний ринок. Для початку, за даними джерел УП, може йтися про приватизацію націоналізованих обленерго, які забрали в російських власників.
Щоправда, Пріцкер отримала від різних співрозмовників у бізнесовому середовищі в Україні застереження, що в тій же енергетиці все не так райдужно.
Але, мабуть, найсильнішу настороженість у більшості людей, які перетинались із представницею Байдена, викликав її заклик не чекати допомоги Заходу, а шукати точки росту так, ніби її не буде.
Саме цю тезу з вуст в уста з тривогою передавали в кулуарах української політики після від'їзду Пріцкер із Києва. Особливо загрозливо такий заклик звучав на тлі блокування допомоги Україні республіканцями в Конгресі.
Проте на Банковій радять не драматизувати цю історію.
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Призначення Пенні Пріцкер спецпредставницею президента США з відбудови України може стати дуже й дуже корисною річчю. Воно пришвидшить американські внутрішні процеси ухвалення рішень і дасть змогу залучити американські компанії до відбудови нашої країни.
Але в цього призначення є й одна неочевидна, однак потенційно важлива, загроза.
Її не купиш всякими презентаціями. Якщо робота не перейде в практичну реалізацію, то Пріцкер із друга може перейти в стан критиків. А в неї прямий доступ до Байдена", – пояснює УП один із співрозмовників у дипломатичних колах.
Зараз ключовим контактом Пріцкер в Україні є прем'єр Денис Шмигаль. Під час зустрічі в широкому колі він підключав профільних віцепрем'єрів Свириденко, Кубракова та міністра Галущенка.
Роман Романюк, УП